2026-04-22 08:10:00
Πράγματι, ο τίτλος ακούγεται δραματικός, αλλά η πραγματικότητα πίσω από τα «πρωτοσέλιδα» έχει αρκετές δόσεις αλήθειας. Η αγορά των PC βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η μνήμη RAM από «αναλώσιμο» εξάρτημα μετατρέπεται στον απόλυτο ρυθμιστή της εμπειρίας χρήσης, ειδικά με την έλευση των AI PCs.

Ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί τα Windows 11 «ασφυκτιούν» με τα παλιά δεδομένα.

1. Το τέλος της εποχής των 8GB

Αν και η Microsoft επίσημα ζητάει τουλάχιστον 4GB RAM για τα Windows 11, αυτό το νούμερο είναι πλέον εντελώς εξωπραγματικό.

Το νέο standard: Η Microsoft έθεσε ανεπίσημα (αλλά ουσιαστικά) τα 16GB RAM ως το ελάχιστο για τους υπολογιστές που θέλουν να φέρουν την πιστοποίηση Copilot+ PC.

AI & Background Tasks: Οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που τρέχουν τοπικά (Local AI) απαιτούν τεράστια αποθέματα μνήμης για να λειτουργούν χωρίς καθυστερήσεις.

2. Η μετάβαση σε DDR5 και οι τιμές

Η «κρίση» δεν αφορά μόνο την ποσότητα, αλλά και την τεχνολογία.

DDR5: Οι νέοι επεξεργαστές (Intel Core Ultra, AMD Ryzen 8000/9000) απαιτούν μνήμες DDR5, οι οποίες είναι ταχύτερες αλλά παραμένουν ακριβότερες από τις παλιές DDR4.

Περιορισμένη Προσφορά: Οι κατασκευαστές μνήμης (Samsung, SK Hynix, Micron) έχουν στρέψει την παραγωγή τους προς την μνήμη HBM (High Bandwidth Memory) που χρησιμοποιείται στους servers για AI (όπως της NVIDIA), αφήνοντας την αγορά των οικιακών PC με λιγότερα αποθέματα και αυξημένες τιμές.

3. Γιατί αυτό «χτυπά στην καρδιά» των Windows;

Τα Windows 11 είναι ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται πολύ στο caching.

Memory Pressure: Όταν η RAM τελειώνει, το σύστημα χρησιμοποιεί τον SSD ως «εικονική μνήμη» (Pagefile). Παρόλο που οι NVMe SSDs είναι γρήγοροι, δεν φτάνουν την ταχύτητα της RAM, προκαλώντας τα γνωστά «κολλήματα» (stuttering).

Bloatware & Chrome: Αν προσθέσετε την κατανάλωση μνήμης από browsers όπως ο Chrome και τις εφαρμογές επικοινωνίας (Teams, Discord), τα 8GB εξαφανίζονται πριν καν ανοίξετε ένα σοβαρό πρόγραμμα εργασίας.

Τι σημαίνει αυτό για εσένα;

Αν σκοπεύεις να αγοράσεις ή να αναβαθμίσεις PC μέσα στο 2026, οι κανόνες έχουν αλλάξει:

Ξέχνα τα 8GB: Μην αγοράσεις laptop με 8GB RAM που δεν αναβαθμίζεται (soldered). Είναι μια «ωρολογιακή βόμβα» που θα κάνει το PC σου αργό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στόχευσε στα 16GB ή 32GB: Για έναν μέσο χρήστη, τα 16GB είναι το safe spot. Για κάποιον που θέλει να εκμεταλλευτεί τις AI δυνατότητες των Windows, τα 32GB είναι η επένδυση για το μέλλον.

Έλεγχος Συμβατότητας: Πριν την αγορά, βεβαιώσου ότι η μητρική υποστηρίζει DDR5, καθώς η DDR4 σταδιακά αποσύρεται από το προσκήνιο.

Η ετυμηγορία: Δεν είναι τόσο «σοκ» όσο είναι μια αναγκαία εξέλιξη. Όπως κάποτε περάσαμε από τα MB στα GB, έτσι τώρα το AI αναγκάζει το hardware να κάνει το επόμενο μεγάλο άλμα.

Πιστεύεις ότι η Microsoft θα έπρεπε να βελτιστοποιήσει το λογισμικό της αντί να απαιτεί περισσότερο hardware ή είναι αναπόφευκτο λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας;



ΜΕΙΩΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM ΣΤΑ Windows 11 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2026
