2026-05-05 08:05:22
Φωτογραφία για TO Windows K2 project ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΣΤΟ gaming



Το Windows K2 δεν είναι απλώς μια φήμη, αλλά η μεγάλη «στροφή» της Microsoft για το 2026. Μετά από χρόνια που η εταιρεία κυνηγούσε την ταχύτητα στις νέες λειτουργίες (agility), το K2 σηματοδοτεί την επιστροφή στις βασικές αξίες: την ταχύτητα του συστήματος και την εμπιστοσύνη του χρήστη.

Ας δούμε τι ακριβώς φέρνει αυτή η εσωτερική πρωτοβουλία:

1. Επιδόσεις: Αντίο στο "Bloat"

Η Microsoft παραδέχτηκε (εμμέσως) ότι τα Windows 11 έγιναν κάπως «βαριά». Το Project K2 εστιάζει στην απομάκρυνση περιττών στοιχείων AI και την ανακατασκευή βασικών τμημάτων του UI.

Start Menu 2.0: Ξαναγράφεται εξ ολοκλήρου σε WinUI 3. Η υπόσχεση; Έως και 60% ταχύτερη απόκριση.

File Explorer: Επιτέλους, η πλοήγηση στους φακέλους γίνεται ακαριαία, με δραστική μείωση στο τρεμόπαιγμα (flickering) και στις καθυστερήσεις φόρτωσης.

Λιγότερο AI: Η «επιθετική» παρουσία του Copilot σε κάθε γωνιά του συστήματος υποχωρεί, δίνοντας πίσω πόρους στον επεξεργαστή.

2. Gaming: Ο «εχθρός» είναι το SteamOS

Η Microsoft είδε τη σκόνη του SteamOS (της Valve) στις φορητές κονσόλες και αποφάσισε να απαντήσει.

Βελτιστοποίηση Πόρων: Το K2 στοχεύει στο να κάνει τα Windows να καταναλώνουν λιγότερη RAM και CPU στο background, ώστε να πλησιάσουν την αποδοτικότητα του Linux σε gaming περιβάλλον.

Handheld Mode: Φήμες λένε για μια πιο «καθαρή» εμπειρία για συσκευές τύπου ROG Ally ή Legion Go, χωρίς τα ενοχλητικά pop-ups των Windows.

3. Αξιοπιστία & Craft (Η Τέχνη της Λεπτομέρειας)

Η αξιοπιστία δεν αφορά μόνο τα crashes, αλλά και την καθημερινή εμπειρία χρήσης:

Windows Update: Η Microsoft στοχεύει σε restarts μόνο μία φορά τον μήνα. Επίσης, οι οδηγοί (drivers) ήχου και οθόνης θα ενημερώνονται μόνο κατά την επανεκκίνηση, για να μη σου «κρασάρει» το παιχνίδι ή η κλήση την ώρα που δουλεύεις.

Η επιστροφή του Taskbar: Μετά από λαϊκή απαίτηση, η γραμμή εργασιών γίνεται ξανά ευέλικτη, επιτρέποντας τη μετακίνησή της στο πλάι ή στο πάνω μέρος της οθόνης.

Με λίγα λόγια: Το K2 είναι η προσπάθεια της Microsoft να μας κάνει να αγαπήσουμε ξανά τα Windows, αντί να τα χρησιμοποιούμε απλώς επειδή «πρέπει». Είναι μια παραδοχή ότι η ποιότητα μετράει περισσότερο από τα φρου-φρου και τα αμφίβολα AI features.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα με πλασματικούς χρόνους ασφάλισης - Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους [πίνακες και παραδείγματα]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα με πλασματικούς χρόνους ασφάλισης - Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους [πίνακες και παραδείγματα]
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Intel: TO SOFTWARE ΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30% ΤΟ gaming ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΜΕ E-Cores
Intel: TO SOFTWARE ΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30% ΤΟ gaming ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΜΕ E-Cores
ΣΟΚ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ PC ΜΕ ΤΗΝ RAM ΝΑ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΑ WINDOWS 11
ΣΟΚ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ PC ΜΕ ΤΗΝ RAM ΝΑ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΑ WINDOWS 11
Απογευματινή ζώνη: Μπροστά το «Deal» – Δυνατές επιδόσεις για «Live News» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: Μπροστά το «Deal» – Δυνατές επιδόσεις για «Live News» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ΜΕ 208 MB cache ΓΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ gamers ΑΛΛΑ ΚΑΙcreators
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ΜΕ 208 MB cache ΓΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ gamers ΑΛΛΑ ΚΑΙcreators
ΜΕΙΩΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM ΣΤΑ Windows 11 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2026
ΜΕΙΩΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM ΣΤΑ Windows 11 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο για την Φλώρινα θα επιβιβαστεί σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο για την Φλώρινα θα επιβιβαστεί σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Όταν με ρώτησαν τι έχω να πω για την δονητική ενέργεια είπα…
Όταν με ρώτησαν τι έχω να πω για την δονητική ενέργεια είπα…
Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε μετά από διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία.
Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε μετά από διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Κανδήλας για την εκτέλεση εργασιών του βιολογικού καθαρισμού της Αλυζίας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Κανδήλας για την εκτέλεση εργασιών του βιολογικού καθαρισμού της Αλυζίας.