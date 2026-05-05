Το Windows K2 δεν είναι απλώς μια φήμη, αλλά η μεγάλη «στροφή» της Microsoft για το 2026. Μετά από χρόνια που η εταιρεία κυνηγούσε την ταχύτητα στις νέες λειτουργίες (agility), το K2 σηματοδοτεί την επιστροφή στις βασικές αξίες: την ταχύτητα του συστήματος και την εμπιστοσύνη του χρήστη.

Ας δούμε τι ακριβώς φέρνει αυτή η εσωτερική πρωτοβουλία:

1. Επιδόσεις: Αντίο στο "Bloat"

Η Microsoft παραδέχτηκε (εμμέσως) ότι τα Windows 11 έγιναν κάπως «βαριά». Το Project K2 εστιάζει στην απομάκρυνση περιττών στοιχείων AI και την ανακατασκευή βασικών τμημάτων του UI.

Start Menu 2.0: Ξαναγράφεται εξ ολοκλήρου σε WinUI 3. Η υπόσχεση; Έως και 60% ταχύτερη απόκριση.

File Explorer: Επιτέλους, η πλοήγηση στους φακέλους γίνεται ακαριαία, με δραστική μείωση στο τρεμόπαιγμα (flickering) και στις καθυστερήσεις φόρτωσης.

Λιγότερο AI: Η «επιθετική» παρουσία του Copilot σε κάθε γωνιά του συστήματος υποχωρεί, δίνοντας πίσω πόρους στον επεξεργαστή.

2. Gaming: Ο «εχθρός» είναι το SteamOS

Η Microsoft είδε τη σκόνη του SteamOS (της Valve) στις φορητές κονσόλες και αποφάσισε να απαντήσει.

Βελτιστοποίηση Πόρων: Το K2 στοχεύει στο να κάνει τα Windows να καταναλώνουν λιγότερη RAM και CPU στο background, ώστε να πλησιάσουν την αποδοτικότητα του Linux σε gaming περιβάλλον.

Handheld Mode: Φήμες λένε για μια πιο «καθαρή» εμπειρία για συσκευές τύπου ROG Ally ή Legion Go, χωρίς τα ενοχλητικά pop-ups των Windows.

3. Αξιοπιστία & Craft (Η Τέχνη της Λεπτομέρειας)

Η αξιοπιστία δεν αφορά μόνο τα crashes, αλλά και την καθημερινή εμπειρία χρήσης:

Windows Update: Η Microsoft στοχεύει σε restarts μόνο μία φορά τον μήνα. Επίσης, οι οδηγοί (drivers) ήχου και οθόνης θα ενημερώνονται μόνο κατά την επανεκκίνηση, για να μη σου «κρασάρει» το παιχνίδι ή η κλήση την ώρα που δουλεύεις.

Η επιστροφή του Taskbar: Μετά από λαϊκή απαίτηση, η γραμμή εργασιών γίνεται ξανά ευέλικτη, επιτρέποντας τη μετακίνησή της στο πλάι ή στο πάνω μέρος της οθόνης.

Με λίγα λόγια: Το K2 είναι η προσπάθεια της Microsoft να μας κάνει να αγαπήσουμε ξανά τα Windows, αντί να τα χρησιμοποιούμε απλώς επειδή «πρέπει». Είναι μια παραδοχή ότι η ποιότητα μετράει περισσότερο από τα φρου-φρου και τα αμφίβολα AI features.

