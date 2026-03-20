2026-03-20 13:48:37
Φωτογραφία για ΠΦΣ: ζητά την πίστωση αποθεμάτων από Novo Nordisk για την αιφνιδιαστική μείωση τιμής Wegovy 1,7 mg και 2,4 mg:



Προς : Φαρμακευτική Εταιρεία Novo Nordisk, Υπόψιν Γενικού Διευθυντή κ. Ολύμπιου Παπαδημητρίου

Κοινοποίηση:

• Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

• Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Άρης Αγγελής

• Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη έκπληξη την αιφνίδια και μονομερή οικειοθελή μείωση της λιανικής τιμής των σκευασμάτων Wegovy 1,7 mg και 2,4 mg από την εταιρεία σας Novonordisk, χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς της χώρας. 

Η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη καθώς μετακυλίει άμεσα και κατά τρόπο αδικαιολόγητο το οικονομικό βάρος στα φαρμακεία, τα οποία ήδη λειτουργούν με ιδιαίτερα περιορισμένο περιθώριο κέρδους (mark up 14%) σε αυτά τα σκευάσματα, ενώ η επιβληθείσα μείωση τιμής φτάνει τα 28,00 ευρώ (-13%) ανά συσκευασία. 

Η εν λόγω ενέργεια υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην εμπορική πρακτική της εταιρείας σας και θέτει ζήτημα στοιχειώδους επαγγελματικής δεοντολογίας και αξιοπιστίας! 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε...

  

... να προβείτε άμεσα σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας των φαρμακοποιών μέσω αντίστοιχης πίστωσης για τα ήδη αποθεματοποιημένα προϊόντα και για τις συνταγές που εκτελέστηκαν με τις νέες μειωμένες τιμές, όπως έχει γίνει και με άλλες εταιρείες που προέβησαν σε οικειοθελείς μειώσεις.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

Κυρανάκης: Γεωλογική μελέτη πριν από την επαναλειτουργία του Οδοντωτού
Κυρανάκης: Γεωλογική μελέτη πριν από την επαναλειτουργία του Οδοντωτού
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης
