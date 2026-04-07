2026-04-07 13:16:10
Φωτογραφία για Το MEGA αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα με το «Σπίτι με το MEGA» - Πότε θα προβληθει;
Το MEGA αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα, την ερμηνεύτρια που με το ταλέντο και την καθηλωτική της ενέργεια σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική σκηνή. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, στις 21:00, θα μεταδοθεί η τελευταία μουσική εμφάνιση της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού στην τηλεόραση, στο συγκινητικό αφιέρωμα «Μαρινέλλα, "Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μας"».

Πρόκειται για μια βραδιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2021 στην εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό που τη λάτρευε και τη λατρεύει.

«Καμιά φορά», «Τολμώ», «Γιατί φοβάσαι», «Ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μου», «Είσαι παντού και πουθενά», «Κι ύστερα», «Άνοιξε πέτρα» και τόσα άλλα διαχρονικά τραγούδια ηχούν ξανά, θυμίζοντάς μας γιατί η Μαρινέλλα θα παραμείνει για πάντα μια εκ των κορυφαίων του ελληνικού πενταγράμμου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτελούν οι καλλιτεχνικές συμπράξεις της επί σκηνής. Η Μαρινέλλα υποδέχεται τον αγαπημένο της φίλο Αντώνη Ρέμο, καθώς και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε ντουέτα γεμάτα συναίσθημα, αξεπέραστες ερμηνείες και σπάνιο καλλιτεχνικό εκτόπισμα.

Αυτό το Μεγάλο Σάββατο, το MEGA μάς προσκαλεί να θυμηθούμε την τελευταία παράσταση της Μαρινέλλας στην τηλεόραση. Μια κατάθεση ψυχής που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας.

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA

«ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, ΜΑ ΕΣΥ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Πηγή: tvnea.com
