Η καθυστέρηση στην ένταξη νέων κατηγοριών ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων δείχνει ότι, παρά τις δεσμεύσεις, ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να κρατά ως βασικό κανάλι τα δικά του σημεία διάθεσης, την ώρα που οι ασθενείς χρειάζονται άμεση, ασφαλή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση δίπλα στο σπίτι τους.

Ενώ έχει πλέον ανοίξει ο δρόμος για τη διάθεση ΦΥΚ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, η εφαρμογή του μέτρου προχωρά με ρυθμούς που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες των ασθενών ούτε στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Το δημοσίευμα των Παραπολιτικών καταγράφει καθαρά ότι η δεύτερη θεραπευτική κατηγορία, οι βιολογικοί παράγοντες anti-TNF, εξακολουθεί να καθυστερεί, παρότι είχε ανακοινωθεί ότι θα εντασσόταν γρήγορα στο νέο σύστημα.

Το πιο κρίσιμο όμως είναι άλλο: τα ίδια τα στοιχεία που επικαλείται το ρεπορτάζ δείχνουν ότι...

.... η κατ’ οίκον διανομή παραμένει επιλογή μικρής μειονότητας, ενώ η πλειονότητα των διακινήσεων συνεχίζει να γίνεται μέσω του κεντρικού φαρμακείου του Οργανισμού. Δηλαδή, το σύστημα εξακολουθεί να στηρίζεται σε έναν πιο συγκεντρωτικό μηχανισμό, αντί να ενισχύσει αποφασιστικά το πιο φυσικό, άμεσο και φιλικό κανάλι για τον ασθενή: το ιδιωτικό φαρμακείο της γειτονιάς.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία της συζήτησης. Ο ασθενής δεν χρειάζεται άλλη ταλαιπωρία, ούτε πολύπλοκες διαδρομές, ούτε πολλαπλά στάδια, ούτε μετακινήσεις δεκάδων χιλιομέτρων για να παραδώσει μια συνταγή και να επιστρέψει αργότερα για να παραλάβει τη θεραπεία του. Οι ασθενείς συχνά μετακινούνται 100 έως 150 χιλιόμετρα, παραδίδουν τη συνταγή σε μη φαρμακοποιό, η συνταγή αποστέλλεται στο κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και κατόπιν τα φάρμακα επιστρέφουν μέσω courier στα σημεία διάθεσης, απαιτώντας νέα μετακίνηση για παραλαβή. Αυτή η λογική δεν είναι ούτε σύγχρονη ούτε ασθενοκεντρική.

Αντίθετα, το φαρμακείο της γειτονιάς είναι το πιο κοντινό, πιο προσβάσιμο και πιο αξιόπιστο σημείο υγειονομικής φροντίδας για τον πολίτη. Είναι ο χώρος όπου υπάρχει φαρμακοποιός, δηλαδή επιστήμονας υγείας με φυσική παρουσία, γνώση του ασθενή, δυνατότητα συμβουλής, παρακολούθησης και ασφαλούς παράδοσης της θεραπείας. Όταν ο ασθενής μπορεί να παραλάβει το ΦΥΚ του από το ιδιωτικό φαρμακείο, κερδίζει σε αξιοπρέπεια, χρόνο, ασφάλεια και συνέχεια στη φροντίδα του. Το ίδιο το πρόγραμμα των ιδιωτικών φαρμακείων ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 αρχικά για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και για μεγάλη κατηγορία ογκολογικών ασθενών, μέσω ενός δικτύου άνω των 10.000 ιδιωτικών φαρμακείων σε όλη τη χώρα· αυτό από μόνο του δείχνει ποιο είναι το κανάλι που μπορεί να δώσει πραγματική καθολική πρόσβαση.

Η δήλωση του προέδρου του ΠΦΣ, Απόστολου Βαλτά, είναι απολύτως σαφής: αναμένεται η υλοποίηση της δέσμευσης του ΕΟΠΥΥ για την ένταξη και της δεύτερης κατηγορίας ΦΥΚ μέσω των φαρμακείων, κάτι που, όπως αναφέρει, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη από τις 16 Μαρτίου 2026, δηλαδή έναν μήνα μετά την έναρξη της διαδικασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα φαρμακεία ήδη δέχονται πιέσεις για την εξυπηρέτηση και άλλων κατηγοριών ΦΥΚ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κοινωνία, οι ασθενείς και η ίδια η καθημερινότητα πιέζουν προς μία κατεύθυνση: περισσότερα ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία, όχι λιγότερα.

Δεν μπορεί λοιπόν ο ΕΟΠΥΥ να εμφανίζει ως βασική λύση τα δικά του φαρμακεία ή ένα μοντέλο πολλαπλών ενδιάμεσων σταδίων, όταν το ιδιωτικό φαρμακείο μπορεί να προσφέρει άμεση, αποκεντρωμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάθε γειτονιά της χώρας. Η επιλογή του ασθενή πρέπει να είναι πραγματική και όχι τυπική. Δεν αρκεί να υπάρχει θεωρητικά το κανάλι «ιδιωτικό φαρμακείο» στην πλατφόρμα, όταν στην πράξη υψώνονται εμπόδια, καθυστερήσεις και αναβολές στην επέκταση των κατηγοριών που μπορούν να διατεθούν από αυτό.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: αργά ή γρήγορα, όλα τα ΦΥΚ πρέπει να μπορούν να διατίθενται από τα φαρμακεία της γειτονιάς, με ασφαλείς διαδικασίες, επιστημονική ευθύνη και σεβασμό στην ανάγκη του ασθενή για άμεση πρόσβαση στη θεραπεία του. Το ιδιωτικό φαρμακείο δεν είναι συμπληρωματική λύση ούτε «εφεδρικό» κανάλι. Είναι ο φυσικός σύμμαχος του ασθενή και ο βασικός πυλώνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην κοινότητα.

Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να σταματήσει τις καθυστερήσεις και να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη ενεργοποίηση και διεύρυνση της διάθεσης των ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλα προσκόμματα. Χρειάζεται λύσεις που υπηρετούν τον ασθενή. Και η πιο ανθρώπινη, πιο ασφαλής και πιο λειτουργική λύση είναι το φαρμακείο της γειτονιάς.







