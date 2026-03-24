2026-03-24 14:13:26
Φωτογραφία για Αιφνιδιαστική μείωση τιμής Wegovy: Ανταλλαγή ανακοινώσεων ΠΦΣ - Novo Nordisk



Σοβαρό ζήτημα προέκυψε στην αγορά φαρμάκου μετά την αιφνιδιαστική και μονομερή οικειοθελή μείωση της τιμής των σκευασμάτων Wegovy 1,7 mg και 2,4 mg από τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των φαρμακοποιών.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με άμεση παρέμβασή του, κατήγγειλε ότι η πρακτική αυτή μετακυλίει το οικονομικό βάρος στα φαρμακεία, τα οποία λειτουργούν ήδη με χαμηλό περιθώριο κέρδους (περίπου 14%), ενώ η μείωση τιμής έφτασε έως και τα 28 ευρώ ανά συσκευασία (-13%), προκαλώντας σημαντική ζημία σε όσους διατηρούσαν απόθεμα .

Ο ΠΦΣ ζήτησε την...



.... πλήρη αποκατάσταση της ζημίας μέσω έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων για όλα τα αποθέματα που είχαν ήδη αγοραστεί, καθώς και για τις συνταγές που εκτελέστηκαν με τη νέα μειωμένη τιμή .

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Πάσχα στην ελληνική ζωγραφική
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αύξηση αποζημίωσης ΚΑΕΦ για το 2025 – Σημαντική ενίσχυση για τους φαρμακοποιούς
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστολή ΠΦΣ προς την εταιρεία Novo Nordisk σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση τιμής στα φαρμακευτικά σκευάσματα Wegovy
ΠΦΣ: ζητά την πίστωση αποθεμάτων από Novo Nordisk για την αιφνιδιαστική μείωση τιμής Wegovy 1,7 mg και 2,4 mg:
ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας για τους μηχανοδηγούς τρένων στα 18 έτη στη Μεγάλη Βρετανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άρειος Πάγος για Τέμπη: «Αγανακτισμένοι» απειλούν τη ζωή των δικαστών - Τι λέει για την αίθουσα στη Λάρισα
Απόστολος Βαλτάς για ΦΥΚ: Τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά ξεπερνώντας τα διαδικαστικά προβλήματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τις σιδηροδρομικές και πολυτροπικές μεταφορές.
Νίκος Κοκλώνης: Δεν χαίρομαι όταν δεν κάνω τα νούμερα που θέλω - «Σας το δίνω αποκλειστικό»
Ανοίγει η «κάνουλα» των επιδοτήσεων: Στροφή σε σόου και νέα δεδομένα για τα τηλεπαιχνίδια
