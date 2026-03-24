Σοβαρό ζήτημα προέκυψε στην αγορά φαρμάκου μετά την αιφνιδιαστική και μονομερή οικειοθελή μείωση της τιμής των σκευασμάτων Wegovy 1,7 mg και 2,4 mg από τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των φαρμακοποιών.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με άμεση παρέμβασή του, κατήγγειλε ότι η πρακτική αυτή μετακυλίει το οικονομικό βάρος στα φαρμακεία, τα οποία λειτουργούν ήδη με χαμηλό περιθώριο κέρδους (περίπου 14%), ενώ η μείωση τιμής έφτασε έως και τα 28 ευρώ ανά συσκευασία (-13%), προκαλώντας σημαντική ζημία σε όσους διατηρούσαν απόθεμα .

Ο ΠΦΣ ζήτησε την...

.... πλήρη αποκατάσταση της ζημίας μέσω έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων για όλα τα αποθέματα που είχαν ήδη αγοραστεί, καθώς και για τις συνταγές που εκτελέστηκαν με τη νέα μειωμένη τιμή .

