2026-03-22 18:46:42
Φωτογραφία για Έρχονται οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τον αριθμό μαθητών που θα συγκροτεί τμήμα Ηθικής και την ανάθεση του μαθήματος



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗς το ΣτΕ όρισε ότι για να διδαχθεί το μάθημα της Ηθικής πρέπει να συγκεντρωθεί «ικανός αριθμός μαθητών». Ως ικανό αριθμό μαθητών το ΙΕΠ όρισε τον αριθμό 10. Αρα, στελέχη του υπουργείου Παιδείας εκτιμούν ότι τα περισσότερα τμήματα για το μάθημα της Ηθικής θα συγκροτηθούν στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας και όπου υπάρχει συγκέντρωση αλλοθρήσκων. Στην περίπτωση που απαλλαγή από τα Θρησκευτικά πάρουν λιγότεροι από δέκα μαθητές σε μία τάξη, τότε αυτοί την ώρα των Θρησκευτικών είτε θα παρακολουθούν άλλα μαθήματα σε κάποιο άλλο τμήμα της τάξης τους, είτε θα κάνουν κάποια ερευνητική εργασία (project). Σύμφωνα με την εισήγηση του ΙΕΠ το μάθημα θα διδάσκουν οι θεολόγοι και, εάν δεν επαρκούν οι θεολόγοι του σχολείου, μετά οι φιλόλογοι και οι απόφοιτοι τμημάτων φιλοσοφίας. Εντός του Απριλίου θα εκδοθούν και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας για τις Ιερές Εικόνες στις αίθουσες των Δικαστηρίων και το μάθημα της Ηθικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι αποφάσεις 2417/2025 και 2418/2025 για την παράλειψη της Διοίκησης να παρέχει μάθημα Ηθικής (περίληψη)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι αποφάσεις 2417/2025 και 2418/2025 για την παράλειψη της Διοίκησης να παρέχει μάθημα Ηθικής (περίληψη)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
