Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗς το ΣτΕ όρισε ότι για να διδαχθεί το μάθημα της Ηθικής πρέπει να συγκεντρωθεί «ικανός αριθμός μαθητών». Ως ικανό αριθμό μαθητών το ΙΕΠ όρισε τον αριθμό 10. Αρα, στελέχη του υπουργείου Παιδείας εκτιμούν ότι τα περισσότερα τμήματα για το μάθημα της Ηθικής θα συγκροτηθούν στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας και όπου υπάρχει συγκέντρωση αλλοθρήσκων. Στην περίπτωση που απαλλαγή από τα Θρησκευτικά πάρουν λιγότεροι από δέκα μαθητές σε μία τάξη, τότε αυτοί την ώρα των Θρησκευτικών είτε θα παρακολουθούν άλλα μαθήματα σε κάποιο άλλο τμήμα της τάξης τους, είτε θα κάνουν κάποια ερευνητική εργασία (project). Σύμφωνα με την εισήγηση του ΙΕΠ το μάθημα θα διδάσκουν οι θεολόγοι και, εάν δεν επαρκούν οι θεολόγοι του σχολείου, μετά οι φιλόλογοι και οι απόφοιτοι τμημάτων φιλοσοφίας. Εντός του Απριλίου θα εκδοθούν και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

