2026-03-22 22:20:36
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη και το Cash or Trash



Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής "Cash or Trash" διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη.

Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής.





Πηγή: tvnea.com
Οι αποφάσεις 2417/2025 και 2418/2025 για την παράλειψη της Διοίκησης να παρέχει μάθημα Ηθικής (περίληψη)
Φωτιά στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ- Ο καπνός που σήκωσε στο πόδι την Πάτρα.
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τις δηλώσεις συμμετοχής του DRAGONS’ DEN
Ανακοίνωση για κοπή κλαδιών στη νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (2η ανακοίνωση).
Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο Δυναμικό Κοινό για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Αναστάτωση στον ΑΝΤ1 μετά την ανακοίνωση...
Έρχονται οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τον αριθμό μαθητών που θα συγκροτεί τμήμα Ηθικής και την ανάθεση του μαθήματος
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας για τις Ιερές Εικόνες στις αίθουσες των Δικαστηρίων και το μάθημα της Ηθικής
Τρένο σκότωσε τρία σπάνια είδη βίσωνα στην ανατολική Πολωνία.
Bitcoin κάτω από τα 69.000 δολάρια: Ο πόλεμος χτυπά και τα crypto
«Δελτίο» καυσίμων στη Σλοβενία λόγω του πολέμου με το Ιράν – Ουρές στα βενζινάδικα και ελλείψεις
