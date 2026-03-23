Η ASRock καταχώρισε επίσημα την H610M COMBO II, μια microATX μητρική με chipset Intel H610 και υποδοχή LGA1700, συμβατή με επεξεργαστές Intel Core 12ης, 13ης και 14ης γενιάς. Το βασικό της γνώρισμα είναι η ασυνήθιστη διάταξη μνήμης, με δύο υποδοχές DDR5 και μία υποδοχή DDR4 πάνω στην ίδια πλακέτα, κάτι που την τοποθετεί ξεκάθαρα στην κατηγορία των μεταβατικών λύσεων αναβάθμισης.

Τι προσφέρει πρακτικά η H610M COMBO II

Στο πρακτικό σκέλος, η μητρική υποστηρίζει έως 96 GB DDR5, με ταχύτητες έως 5600 MT/s στους Core 14ης γενιάς και έως 4800 MT/s στους Core 12ης και 13ης γενιάς. Στην πλευρά της DDR4 υπάρχει μία μόνο υποδοχή, με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB και ταχύτητα έως 3200 MT/s. Αυτό σημαίνει ότι η DDR5 πλευρά λειτουργεί ως κανονική dual-channel διάταξη, ενώ η DDR4 διαδρομή είναι εκ φύσεως πιο περιορισμένη και σαφώς πιο προσωρινή.

Η υπόλοιπη πλατφόρμα είναι χαμηλότερης κατηγορίας, με ένα PCIe 5.0 x16 για κάρτα γραφικών, ένα PCIe 3.0 x1, ένα M.2 PCIe Gen3 x4, τέσσερις SATA και βασικό δικτυακό και ηχητικό εξοπλισμό. Με απλά λόγια, δεν μιλάμε για την ιδανική βάση ενός νέου ισχυρού συστήματος, αλλά για μητρική που προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά το κόστος μετάβασης σε LGA1700.

Τι σημαίνει αυτό για τον μέσο χρήστη

Αυτό είναι και το βασικό νόημα για τον μέσο αναγνώστη. Αν κάποιος έχει ήδη ένα αξιοπρεπές DDR4 module και θέλει να στήσει όσο το δυνατόν φθηνότερα ένα LGA1700 σύστημα, η H610M COMBO II του δίνει μια περιορισμένη αλλά υπαρκτή διαδρομή επαναχρησιμοποίησης υλικού. Από την άλλη, το γεγονός ότι υπάρχει μόνο μία DDR4 υποδοχή σημαίνει ότι η λύση αυτή δεν προσφέρεται για κανονική διάταξη δύο DDR4 modules, άρα μοιάζει περισσότερο με γέφυρα προς τη DDR5 και λιγότερο με ιδανική τελική σύνθεση.

Για κάποιον που ξεκινά από το μηδέν, μια συμβατική DDR4 ή DDR5 μητρική πιθανότατα παραμένει πιο καθαρή επιλογή. Η ASRock επίσης δεν έχει ανακοινώσει τιμή, ενώ στην επίσημη σελίδα σημειώνει ότι το μοντέλο ενδέχεται να μη διατεθεί παγκοσμίως. Άρα, πριν αποκτήσει πραγματικό νόημα στην αγορά, μένει να φανεί αν θα κυκλοφορήσει ευρέως και με πόσο επιθετική τιμολόγηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε combo μητρική

Και εδώ βρίσκεται το δεύτερο ουσιαστικό σημείο. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μητρική με δύο διαφορετικά πρότυπα μνήμης στην ίδια πλακέτα. Η ίδια η ASRock έχει ήδη στη σημερινή της γκάμα την H610M COMBO, η οποία υποστηρίζει τέσσερις υποδοχές DDR5 και δύο υποδοχές DDR4. Με αυτή την έννοια, η νέα H610M COMBO II δεν εγκαινιάζει μια νέα κατηγορία, αλλά μια πιο περιορισμένη και πιθανότατα οικονομικότερη παραλλαγή της ίδιας λογικής.

Η εταιρεία έχει επίσης μακρά ιστορία σε τέτοιες μεταβατικές σχεδιάσεις. Η 4CoreDual-SATA2 R2.0 συνδύαζε δύο υποδοχές DDR και δύο υποδοχές DDR2, με ρητή σημείωση ότι οι δύο τύποι μνήμης υποστηρίζονταν χωριστά. Η G41C-S ακολούθησε την ίδια λογική με δύο υποδοχές DDR2 και δύο DDR3, επίσης με ξεχωριστή και όχι ταυτόχρονη υποστήριξη. Και η 4Core1600Twins-P35 πήγαινε ακόμη παραπέρα, με τέσσερις υποδοχές DDR2 και δύο DDR3, πάλι ως λύση μετάβασης ανάμεσα σε δύο γενιές μνήμης.

Με άλλα λόγια, οι λεγόμενες combo μητρικές εμφανίζονται σχεδόν πάντα σε περιόδους μετάβασης της αγοράς, όταν ένας κατασκευαστής προσπαθεί να μειώσει το κόστος αλλαγής πλατφόρμας και να δώσει στον χρήστη λίγο περισσότερο χρόνο πριν περάσει πλήρως στο νέο πρότυπο μνήμης. Η H610M COMBO II πατά ακριβώς πάνω σε αυτή τη γνώριμη λογική, όχι σε κάποια πρωτοφανή τεχνική καινοτομία.

Σε τι χρονικό σημείο βρισκόμαστε

Σε χρονικό ορίζοντα, η μητρική υπάρχει ήδη στην επίσημη ιστοσελίδα της ASRock και άρα το προϊόν είναι πλέον πραγματικό και όχι φήμη. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι η τελική τιμή, η πραγματική εμπορική διαθεσιμότητα ανά αγορά και το πόσο νόημα θα έχει στην πράξη απέναντι σε πιο συμβατικές H610, B760 ή μεταχειρισμένες DDR4 λύσεις. Αν βγει φθηνά, μπορεί να βρει κοινό ως προσωρινό σωσίβιο για οικονομικό σύστημα. Αν όχι, θα μείνει μάλλον ως μια ενδιαφέρουσα αλλά περιθωριακή άσκηση ευελιξίας.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.