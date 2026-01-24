2026-01-24 13:03:09

Πυρετωδώς δουλεύουν τα εργοτάξια στη Θεσσαλία για την -εντός χρονοδιαγράμματος- ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων, που υλοποιούνται μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΠρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση των υποδομών, αλλά και τη sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ