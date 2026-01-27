





Ο Γιώργος Καράβας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη χρονιά που πέρασε, αποκαλύπτοντας πως κατάφερε να πετύχει στόχους που κυνηγούσε εδώ και καιρό, κάτι που τον γέμισε χαρά.

Ο παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιλή Πυράκη, με τη συνέντευξή του να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης (27/1/2026). Αναφέρθηκε τόσο στο «Exathlon» όσο και στην προσωπική του ζωή, κάνοντας λόγο και για τη σύζυγό του.

«Το “Exathlon” ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, υπήρξε ένα δάγκωμα που θα έλειπα δύο μήνες, αλλά αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα», είπε ο Γιώργος Καράβας.







Ο Γιώργος Καράβας είπε στη συνέχεια: «Υπάρχει ισότητα στα δύο φύλα, αλλά ο ρόλος της μαμάς είναι πιο αναγκαίος στα παιδιά. Η ασφάλεια και η ελευθερία που ένιωσα δίπλα στη Ραφαέλα με οδήγησαν στο να κάνω πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα. Η Ραφαέλα έχει δώσει πολλά θετικά στη ζωή μου, ακολουθεί την τρέλα μου. Δεν θα έκανα κάτι τηλεοπτικά μαζί με τη Ραφαέλα, έχει τη δική της δουλειά».







Κλείνοντας, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε: «Με κάνει και ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας. Η εμφάνισή μου έπαιξε ρόλο στην αρχή της καριέρας μου. Έχω φουλ αυτοπεποίθηση. Αυτά που θέλω, θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων, ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα».

