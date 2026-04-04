Η αγορά μνήμης DDR5 εμφανίζει σπάνιες ενδείξεις πτώσης των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη DRAM. Σε μεγάλους λιανοπωλητές όπως η Amazon, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να βρουν ορισμένα μοντέλα Corsair Vengeance DDR5 RAM σε πιο προσιτές τιμές. Για παράδειγμα, μια έκδοση 32GB RGB κοστίζει τώρα $379,99, από $439,99 που είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της, σύμφωνα με στοιχεία της Keepa. Ακόμη και η απλή έκδοση εμφανίζει μικρή μείωση, αν και η πτώση παραμένει περιορισμένη.

Οι υψηλές τιμές της μνήμης έχουν πλήξει ιδιαίτερα τους gamers και τους χρήστες υπολογιστών, δυσχεραίνοντας τη συναρμολόγηση νέων συστημάτων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης, καθώς οι τιμές φαίνεται να ισορροπούν, χωρίς ωστόσο να μειώνονται σημαντικά για την πλειονότητα των προϊόντων, όπως παρατηρεί το PCPartPicker.

Η ελπίδα για μείωση των τιμών έρχεται από την ανακοίνωση της Google σχετικά με τον αλγόριθμο TurboQuant. Η τεχνολογία αυτή έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την απαιτούμενη μνήμη KV cache σε AI μοντέλα κατά έναν παράγοντα 6, ενώ παράλληλα βελτιώνει την απόδοση. Στη θεωρία, αυτό σημαίνει ότι πολύπλοκα μοντέλα θα χρειάζονται λιγότερη DRAM και HBM, μειώνοντας τη συνολική πίεση στην αγορά.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην αγορά καταναλωτών παραμένουν αμφίβολες. Τα αποθέματα κορυφαίων προμηθευτών όπως η SK Hynix έπεσαν στα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση, αλλά οι μεγάλοι διακομιστές δεδομένων ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση για ακόμα μεγαλύτερα μοντέλα AI, διατηρώντας την προτεραιότητα των επιχειρησιακών πελατών έναντι των gamers.

Χωρίς αποτελεσματική λύση ή χωρίς να «σκάσει» η φούσκα της AI, οι τιμές της DDR5 RAM δύσκολα θα μειωθούν δραστικά. Επιπλέον, οι υψηλές τιμές των GPU και των αποθηκευτικών μέσων κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το στήσιμο gaming PC, ενώ οι κονσόλες, όπως το PS5 και το PS5 Pro της Sony, καταγράφουν αυξημένες MSRP.

Η πρόσκαιρη πτώση των τιμών της Corsair αποτελεί ευχάριστη έκπληξη, αλλά οι καταναλωτές πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί και να παρακολουθούν στενά την αγορά για πραγματικά συμφέρουσες ευκαιρίες.

