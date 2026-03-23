Η σημερινή ημέρα (23 Μαρτίου 2026) σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες πανεθνικές κινητοποιήσεις του φαρμακευτικού κλάδου στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Σε ολόκληρη τη χώρα, φαρμακοποιοί προχώρησαν σε συντονισμένες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, ενώ μεγάλος αριθμός φαρμακείων παρέμεινε κλειστός, συμμετέχοντας στον «Ημέρα Διαμαρτυρίας Φαρμακείων».

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν σε μία πόλη. Αντίθετα, οργανώθηκαν ταυτόχρονα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Βερολίνο, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και το Αννόβερο, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς από όλη τη χώρα και αναδεικνύοντας το πανεθνικό εύρος της κρίσης .

farmakopoioi