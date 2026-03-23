2026-03-23 20:58:11
Χρώματα & pH: το κόκκινο λάχανο σε δράση!
Ένα εντυπωσιακό πείραμα Χημείας που δείχνει πώς μπορούμε να «διαβάσουμε» το pH απλών υλικών της καθημερινότητας μέσα από αλλαγές χρώματος.
Υλικά
• Κόκκινο λάχανο
• Διαφανές οινόπνευμα (για εκχύλιση)
• Διαφανή ποτήρια
• Νερό
• Λεμόνι
• Πορτοκάλι
• Ξίδι
• Μαγειρική σόδα
• Σαπούνι ή απορρυπαντικό
• Κουταλάκια / σταγονόμετρο
Διαδικασία
Κόβουμε το κόκκινο λάχανο και το μουλιάζουμε σε διαφανές οινόπνευμα για να πάρουμε το μωβ εκχύλισμα (δείκτη pH)
Βάζουμε σε ποτήρια διαφορετικά υγρά
Προσθέτουμε λίγες σταγόνες δείκτη σε κάθε ποτήρι
Παρατηρούμε τις αλλαγές χρώματος
Τι δείχνουν τα χρώματα;
Ο δείκτης αποκαλύπτει το pH κάθε ουσίας:
Κόκκινο/ροζ → Όξινο (χαμηλό pH, π.χ. λεμόνι, ξίδι)
Μωβ → Ουδέτερο (pH ≈ 7, π.χ. νερό)
Μπλε → Ασθενώς βασικό
Πράσινο → Βασικό (υψηλό pH, π.χ. μαγειρική σόδα, σαπούνι)
Το pH είναι μια κλίμακα από 0 έως 14:
• 0–6 → όξινα
• 7 → ουδέτερο
• 8–14 → βασικά
Στόχος
Κατανόηση της έννοιας του pH
Διάκριση οξέων και βάσεων
Εξοικείωση με φυσικούς δείκτες
Ανάπτυξη παρατήρησης και πειραματικής σκέψης
Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή
• Έλεγχος οξύτητας σε τρόφιμα (π.χ. χυμοί, ξίδι)
• Κατανόηση προϊόντων καθαρισμού (όξινα vs βασικά)
• Περιποίηση φυτών και εδάφους (pH εδάφους)
• Βασική κατανόηση χημικών αντιδράσεων γύρω μας
Γιατί αξίζει;
Γιατί με απλά υλικά μπορούμε να κατανοήσουμε μια βασική έννοια της Χημείας που υπάρχει παντού γύρω μας.
Ποιο υλικό άλλαξε πιο έντονα χρώμα; Δοκίμασέ το και μοιράσου το αποτέλεσμα!
tinanantsou.blogspot.gr
