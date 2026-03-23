Χρώματα & pH: το κόκκινο λάχανο σε δράση!Ένα εντυπωσιακό πείραμα Χημείας που δείχνει πώς μπορούμε να «διαβάσουμε» το pH απλών υλικών της καθημερινότητας μέσα από αλλαγές χρώματος.Υλικά• Κόκκινο λάχανο• Διαφανές οινόπνευμα (για εκχύλιση)• Διαφανή ποτήρια• Νερό• Λεμόνι• Πορτοκάλι• Ξίδι• Μαγειρική σόδα• Σαπούνι ή απορρυπαντικό• Κουταλάκια / σταγονόμετροΔιαδικασίαΚόβουμε το κόκκινο λάχανο και το μουλιάζουμε σε διαφανές οινόπνευμα για να πάρουμε το μωβ εκχύλισμα (δείκτη pH)Βάζουμε σε ποτήρια διαφορετικά υγράΠροσθέτουμε λίγες σταγόνες δείκτη σε κάθε ποτήριΠαρατηρούμε τις αλλαγές χρώματοςΤι δείχνουν τα χρώματα;Ο δείκτης αποκαλύπτει το pH κάθε ουσίας:Κόκκινο/ροζ → Όξινο (χαμηλό pH, π.χ. λεμόνι, ξίδι)Μωβ → Ουδέτερο (pH ≈ 7, π.χ. νερό)Μπλε → Ασθενώς βασικόΠράσινο → Βασικό (υψηλό pH, π.χ. μαγειρική σόδα, σαπούνι)Το pH είναι μια κλίμακα από 0 έως 14:• 0–6 → όξινα• 7 → ουδέτερο• 8–14 → βασικάΣτόχοςΚατανόηση της έννοιας του pHΔιάκριση οξέων και βάσεωνΕξοικείωση με φυσικούς δείκτεςΑνάπτυξη παρατήρησης και πειραματικής σκέψηςΕφαρμογές στην καθημερινή ζωή• Έλεγχος οξύτητας σε τρόφιμα (π.χ. χυμοί, ξίδι)• Κατανόηση προϊόντων καθαρισμού (όξινα vs βασικά)• Περιποίηση φυτών και εδάφους (pH εδάφους)• Βασική κατανόηση χημικών αντιδράσεων γύρω μαςΓιατί αξίζει;Γιατί με απλά υλικά μπορούμε να κατανοήσουμε μια βασική έννοια της Χημείας που υπάρχει παντού γύρω μας.Ποιο υλικό άλλαξε πιο έντονα χρώμα; Δοκίμασέ το και μοιράσου το αποτέλεσμα!