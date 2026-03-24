Σε μια στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς όμως να διευκρινίζει το περιεχόμενο ή την πρόοδό τους, αφήνοντας ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία της κρίσης.Το τελευταίο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου σηματοδοτεί την πιο συμφιλιωτική του στάση από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», ωστόσο συνοδεύεται από έντονη αβεβαιότητα, παρατηρεί το BBC.Παρά τις αναφορές σε «παραγωγικές» επαφές, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Τεχεράνη, ενώ η ρητορική απέχει σημαντικά από το κλίμα έντασης που κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο.Παραμένει ασαφές ποια ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, τον πυρηνικό εμπλουτισμό ή ακόμη και μια πιθανή εκεχειρία – ενδεχόμενο που ο ίδιος ο Τραμπ είχε υποβαθμίσει μόλις την Παρασκευή.Στο τραπέζι βρίσκεται και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, αν και η επαναφορά της ναυσιπλοΐας δεν έχει αποτελέσει δημόσια δέσμευση της ιρανικής πλευράς. Άλλωστε, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο έλεγχος των Στενών αποτελεί το βασικό διαπραγματευτικό χαρτί της Τεχεράνης.Την ώρα που ο Τραμπ βρίσκεται στη Φλόριντα και ετοιμάζεται να μεταβεί στο Μέμφις για ομιλία με αντικείμενο την εγκληματικότητα, το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις και κυρίως σε τυχόν διευκρινίσεις που θα αποσαφηνίσουν αν πρόκειται για ουσιαστική αποκλιμάκωση ή για μια προσωρινή παύση σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κρίση.