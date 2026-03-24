Η Ουάσιγκτον ζητά από την ΕΕ να εγκρίνει τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών απειλώντας ότι θα χάσει την «ευνοϊκή» πρόσβαση στο LNG.Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει τη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς τροποποιήσεις, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει την «ευνοϊκή» πρόσβαση σε φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου από Αμερικανούς εξαγωγείς, προειδοποίησε ο πρέσβης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ένωση.Η επικύρωση από την ΕΕ της περσινής συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει καθυστερήσει λόγω σειράς ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών του Τραμπ να εισβάλει στη Γροιλανδία.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει την Πέμπτη επί της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση της ΕΕ να αγοράσει ενεργειακά προϊόντα αξίας 750 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ έως το 2028, συμπεριλαμβανομένων LNG, πετρελαίου και τεχνολογιών πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.Ο Άντριου Πάζντερ, πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, δήλωσε στους Financial Times ότι το ενεργειακό σκέλος της εμπορικής συμφωνίας, που υπογράφηκε στο θέρετρο γκολφ Turnberry του Τραμπ στη Σκωτία, τίθεται σε κίνδυνο εάν η Ένωση επιχειρήσει να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους όρους.«Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί σε ό,τι αφορά την ενέργεια αν δεν προχωρήσουν με τη συμφωνία», δήλωσε ο Πάζντερ. «Αν το Turnberry δεν εφαρμοστεί, επιστρέφουμε ουσιαστικά στο μηδέν. Δεν είμαι βέβαιος προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε.»Πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις με την Ευρώπη, αλλά οι όροι ενδέχεται να μην είναι τόσο ευνοϊκοί. Το περιβάλλον σίγουρα δεν θα είναι τόσο ευνοϊκό. Και… υπάρχουν και άλλοι αγοραστές».Οποιαδήποτε αλλαγή στη συμφωνία ενέργειας της ΕΕ με τις ΗΠΑ θα ερχόταν σε μια περίοδο κατά την οποία ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για φορτία LNG από προμηθευτές εκτός Κόλπου εντείνεται. Το Κατάρ, που παράγει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου LNG, αναγκάστηκε να σταματήσει τις εξαγωγές μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.Τα πλήγματα της περασμένης εβδομάδας στο τεράστιο συγκρότημα LNG Ras Laffan στο Κατάρ έχουν ενισχύσει τους φόβους ότι η παγκόσμια προσφορά θα παραμείνει περιορισμένη για κάποιο διάστημα.Αν και μόνο περίπου το 10% του LNG που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο κατευθυνόταν προς την Ευρώπη, η ήπειρος είναι ευάλωτη στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για προμήθειες λόγω της εξάρτησής της από εισαγωγές φυσικού αερίου. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ιταλία, προμηθεύονταν έως και το ένα τρίτο του LNG τους από το Κατάρ.«Προσωπικά… θεωρούσα ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να είχαν δεσμευτεί για ενέργεια αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, διότι δεν επρόκειτο απλώς για υπόσχεση αγοράς αυτής της ενέργειας, αλλά για δέσμευση ότι εμείς θα τους την πουλήσουμε», πρόσθεσε ο Πάζντερ.«Αν θέλουν [τα κράτη μέλη της ΕΕ] να επιβιώσουν οικονομικά, χρειάζονται ενέργεια, και εμείς μπορούμε να την παρέχουμε», δήλωσε. «Θα θέλαμε να έχουμε ένα είδος σχέσης που να μας ενθαρρύνει να το κάνουμε».Ο Πάζντερ δήλωσε επίσης ότι ένας κανόνας της ΕΕ που απαιτεί από τους εξαγωγείς προς την Ένωση να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου έως την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει να τροποποιηθεί, καθώς θα είναι αδύνατο για τους περισσότερους Αμερικανούς παραγωγούς να συμμορφωθούν.Η Επιτροπή έχει υποσχεθεί ότι θα διασφαλίσει πως ο κανονισμός για το μεθάνιο δεν θα πλήξει τις εισαγωγές.Ο Πάζντερ δήλωσε ότι είναι «αισιόδοξος» πως ο κανόνας θα αλλάξει, καθώς «μπορεί να αυξήσει το κόστος καυσίμων, κάτι που θα οδηγήσει την Ευρώπη να αντιληφθεί ότι πρέπει να μειώσει ορισμένα από αυτά τα εμπορικά εμπόδια».Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Turnberry πέρυσι, επιβλήθηκε δασμός 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ, ενώ η Ένωση συμφώνησε να μηδενίσει τους δικούς της δασμούς σε βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα.Ωστόσο, μετά την ακύρωση των δασμών του Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ο ίδιος εισήγαγε εσπευσμένα έναν παγκόσμιο δασμό μέσω διαφορετικού νομικού πλαισίου, ο οποίος μπορεί να ισχύσει έως τις 24 Ιουλίου και οδηγεί σε μέσο συνολικό δασμό 15,8%.Στη νομοθεσία που θα τεθεί σε ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές έχουν ενσωματώσει δικλείδες ασφαλείας που θα αναστέλλουν τη συμφωνία του Turnberry εάν ο Τραμπ προχωρήσει σε νέες απειλές δασμών και δεν επαναφέρει τις εξαιρέσεις που είχαν αρχικά συμφωνηθεί στη Σκωτία.Ωστόσο, η τελική συμφωνία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη, τα οποία είναι πιθανό να αντιταχθούν στις εν λόγω διατάξεις. Ο Πάζντερ δήλωσε ότι, εάν υπάρξουν αλλαγές στην τελική συμφωνία, «θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν αυτό μας εξυπηρετεί»..