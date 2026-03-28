2026-03-28 09:58:06
Μελετώντας τις ιδιότητες του φωτός… στην πράξη!

Στο εργαστήριο Φυσικής, το φως δεν είναι απλώς θεωρία – είναι εμπειρία. Με μια απλή αλλά εντυπωσιακή διάταξη, εξερευνήσαμε βασικές ιδιότητες του φωτός και ανοίξαμε… παράθυρο μέχρι και στις Μαύρες Τρύπες!

Υλικά:

• πηγή φωτός / laser

• αλουμινόχαρτο (ανακλαστική επιφάνεια)

• λευκό χαρτόνι

• διαφανές καλαμάκι

• διάφορα υλικά (διαφανή & αδιαφανή)

• μαύρο φόντο για καλύτερη παρατήρηση

Τι κάναμε:

Παρατηρήσαμε την πορεία της δέσμης φωτός και διαπιστώσαμε την ευθύγραμμη διάδοσή του.

Με το διαφανές καλαμάκι είδαμε πώς το φως μπορεί να «οδηγείται» και να διαχέεται, ενώ με το αλουμινόχαρτο εξερευνήσαμε την ανάκλαση.

Στόχοι:

• κατανόηση βασικών ιδιοτήτων του φωτός

• ανάπτυξη παρατηρητικότητας και πειραματικής σκέψης


• σύνδεση της σχολικής γνώσης με πραγματικά φαινόμενα

Εφαρμογές:

• οπτικές ίνες & τηλεπικοινωνίες

• laser στην ιατρική και τη βιομηχανία

• τηλεσκόπια και αστρονομία

• τεχνολογίες φωτισμού και απεικόνισης

Και κάπου εδώ… μπαίνουν οι Μαύρες Τρύπες!

Μιλήσαμε για το πώς σε ακραία βαρυτικά πεδία, όπως αυτά των μαύρων τρυπών, το φως δεν ακολουθεί απλώς ευθεία πορεία αλλά καμπυλώνεται – και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί καν να διαφύγει, αφού απορροφάται από τη βαρυτική τους έλξη.

Γιατί σε ένα πραγματικό εργαστήριο Φυσικής, κάθε πείραμα είναι μια αφορμή για ανακάλυψη και κάθε ακτίνα φωτός μπορεί να σε οδηγήσει μέχρι τα πιο μυστηριώδη σημεία του Σύμπαντος.
