2026-03-30 13:32:05
Φωτογραφία για Το Πείραμα της Γεώσφαιρας



Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, και ώρα 12:00, μαθητές, εκπαιδευτικοί, ναυτικοί και επιστήμονες ακολουθούν τη συλλογιστική του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη και επαληθεύουν πειραματικά τη σφαιρικότητα της Γης. Παρακολουθήστε ζωντανά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλοία του ελληνικού εμπορικού ναυτικού, καθώς και σχολεία της ελληνικής ομογένειας να πραγματοποιούν ταυτόχρονες μετρήσεις σκιάς σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, μαθητές, εκπαιδευτικοί και ναυτικοί θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες μετρήσεις του μήκους της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου συγκεκριμένου ύψους σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε κέντρο ελέγχου που θα λειτουργήσει στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επιτρέποντας την εμπειρική τεκμηρίωση της σφαιρικότητας της Γης ακολουθώντας τη λογική του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη
. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με την πειραματική επιστημονική μεθοδολογία, να ενισχύσει την κριτική σκέψη και την κατανόηση των φυσικών φαινομένων, αλλά και να καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς και της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Το διεθνές εκπαιδευτικό πείραμα «Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας» διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
