2026-03-28 10:05:39
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν την κορυφή οι «Αποκαλύψεις» – Ακολουθεί το «Live You»

Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 12.2%, διατηρώντας την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» με 9.4%, ενώ τρίτες ήταν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 7.8%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.9%, όσο και το «Real View» με το ίδιο ποσοστό (2.9%).

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 1.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης με σαφείς διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
