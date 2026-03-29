2026-03-29 13:13:17

Έτος-ρεκόρ στην αύξηση των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη αποτέλεσε το 2025, καθώς για πρώτη φορά από τη σύσταση της Αρχής, ξεπεράστηκε το φράγμα των 20.000 αναφορών. Σταθερά υψηλό παραμένει το πλήθος αναφορών με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, υγείας και πρόνοιας. Ζητήματα που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση αντιπροσωπεύουν, και το έτος 2025, την πλειονότητα των αναφορών (2.265) που υποβλήθηκαν στην Αρχή. Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2025 της Αρχής την οποία παρέδωσε την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026, στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

