2026-03-29 13:13:17
Φωτογραφία για Συνήγορος του Πολίτη: Ρεκόρ αναφορών το 2025 - Κοινωνική προστασία, Υγεία και πρόνοια στις πρώτες θέσεις
Έτος-ρεκόρ στην αύξηση των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη αποτέλεσε το 2025, καθώς για πρώτη φορά από τη σύσταση της Αρχής, ξεπεράστηκε το φράγμα των 20.000 αναφορών. Σταθερά υψηλό παραμένει το πλήθος αναφορών με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, υγείας και πρόνοιας. Ζητήματα που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση αντιπροσωπεύουν, και το έτος 2025, την πλειονότητα των αναφορών (2.265) που υποβλήθηκαν στην Αρχή. Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2025 της Αρχής την οποία παρέδωσε την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026, στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης.   Διαβάστε περισσότερα pharmateam
Η Ιαπωνία εγκαινιάζει την πρώτη υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων με τρένο υψηλής ταχύτητας.
Prime time ζώνη: Στην κορυφή Σεφερλής και «Σόι Σου» – Άνοδος για «Moments»
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερά πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Δεύτερο το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»
Αύξηση αποζημίωσης ΚΑΕΦ για το 2025 – Σημαντική ενίσχυση για τους φαρμακοποιούς
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Κατρακύλα για «Real View»
Οι αποφάσεις 2417/2025 και 2418/2025 για την παράλειψη της Διοίκησης να παρέχει μάθημα Ηθικής (περίληψη)
Ομπρέλα για φυτά: βοηθάει πραγματικά στην προστασία από τον ήλιο;
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Α.Ι.
Πρόσκληση συμμετοχής στις επιμορφωτικές ημερίδες “Αξιοποιώντας το Copilot Chat στην Καθημερινή Εργασία του Δημοσίου Τομέα”.
Οδοντωτός: Επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας του εμβληματικου σιδηροδρόμου.
Επικουρικές συντάξεις: Τέλος στις καθυστερήσεις με νέο σύστημα και ταχύτερη έκδοση για χιλιάδες δικαιούχους.
Το Σιάτλ εγκαινιάζει τον πρώτο ελαφρύ σιδηρόδρομο στον κόσμο που διασχίζει πλωτή γέφυρα.
