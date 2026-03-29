





Στην πρώτη θέση της prime time ζώνης βρέθηκε το «Markos By Night: Πράκτωρ 00Lefta» με 16.7%, ενώ ακολούθησε πολύ κοντά το «Το Σόι Σου VI (E)» με 16.4%.

Τρίτο ήταν το «Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια» (Alpha) με 12.8%, ενώ το «Moments» σημείωσε 11.1%, καταγράφοντας άνοδο στην τηλεθέαση.

Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Super Mario Bros: Η Ταινία» (Star) με 9.1%, το «Just The 2 Of Us» με 8.5% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 8.1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος – Celebrity Edition» με 5.9%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «#Παρέα – Β’ Κύκλος» με μόλις 1.7%.

