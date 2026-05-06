Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 12.4%, διατηρώντας το προβάδισμα.

Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 10.5%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Live You» με 6.7%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 4.1%.

Στη χαμηλότερη κλίμακα βρέθηκαν το «Real View» με 2.6% και η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com