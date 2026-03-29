Αγαπητοί φίλοι,Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.Ο Ελευθέριος Αξιώτης, 47 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, το πρωί της 25/03/26, όταν έφυγε για να πάει μια βόλτα στην περιοχή και δεν επέστρεψε.Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, μαύρο μουστάκι, καστανά μάτια, ύψος 1,80μ και είναι αδύνατος. Δεν έχει καθόλου δόντια.Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο πράσινο μπουφάν, τζιν μπλε παντελόνι και καφέ δερμάτινα μποτάκια.Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 29/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

