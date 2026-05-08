Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι", με τη συμβολή της σχετικής ανάρτησης. Έπειτα συμπληρώνουμε την εργασία 5, στη σελίδα 33 του Τ.Ε.. Την Τετάρτη, 13/5, θα γράψουμε 15λεπτο τεστ στα κεφάλαια 2 και 3 της Ε΄ ενότηταςΦυσική: Ξαναθυμόμαστε το πείραμα που κάναμε για την ταχύτητα, διαβάζουμε τη θεωρία, την παρατήρηση και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Ταχύτητα" της ενότητας "Μηχανική" από την ύλη της Ε΄ τάξης. Τέλος, κάνουμε και τις εργασίες 2 και 3 (σελίδες 162 και 163). Οπωσδήποτε ανατρέχουμε και στην αντίστοιχη ανάρτηση.Σχολική ζωή: Τη Δευτέρα, 11/5, θα συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα "ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑ" που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια η Δ' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Επειδή ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου αποφάσισε την ύστατη στιγμή να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των σχολείων του προς και από το Κ.Π.Ι.Σ.Ν., όπου θα γίνουν οι αθλητικές δράσεις, τα χρήματα που δόθηκαν από τα παιδιά δεν ισχύουν. Παρόλα αυτά, και με δεδομένο ότι θα ακολουθήσει και η τελική κοινή εκδρομή των σχολείων στα τέλη Μαΐου, μπορούμε να κρατήσουμε τα χρήματα και να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό, όταν έρθει η ώρα. Όποιος ή όποια, βέβαια, το επιθυμεί, μπορεί να πάρει τα χρήματα πίσω.

