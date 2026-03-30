Στις 20 Μαρτίου 2026, ο Pavan Davuluri, Executive Vice President των Windows & Devices στη Microsoft, δημοσίευσε επίσημο κείμενο στο Windows Insider Blog με τίτλο «Our commitment to Windows quality», συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο roadmap τις βασικές δεσμεύσεις της εταιρείας για τα Windows 11. Το πλάνο οργανώνεται γύρω από τρεις άξονες, την απόδοση, την αξιοπιστία και αυτό που η Microsoft αποκαλεί «craft», δηλαδή τη συνοχή και τη φροντίδα στην εμπειρία χρήσης.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μήνες κριτικής για ασταθείς ενημερώσεις, επιβάρυνση του λειτουργικού με περιττά στοιχεία και υπερβολική παρουσία του Copilot σε σημεία όπου οι χρήστες δεν την θεωρούν απαραίτητη. Αν και η Microsoft δεν παραδέχεται με αυτόν τον τόνο κάποιο συγκεκριμένο «πρόβλημα RAM», αναφέρει ρητά ότι θέλει να μειώσει το βασικό αποτύπωμα μνήμης των Windows 11, κάτι που δίνει ιδιαίτερο βάρος στον άξονα της απόδοσης.

Μειωμένο αποτύπωμα μνήμης και μετάβαση στο WinUI 3

Στον τομέα της απόδοσης, η Microsoft αναφέρει ρητά ως στόχο τη μείωση του baseline memory footprint, ώστε να απελευθερώνεται περισσότερη μνήμη για τις εφαρμογές του χρήστη και να βελτιώνεται η ανταπόκριση του συστήματος υπό φόρτο. Το επίσημο post δεν δίνει συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης ούτε baseline μετρήσεις, όμως η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται να μεταφέρει περισσότερα βασικά στοιχεία της διεπαφής στο WinUI 3, με ρητή αναφορά στο μενού Έναρξης και σε άλλες συχνά χρησιμοποιούμενες επιφάνειες. Ο στόχος είναι χαμηλότερη καθυστέρηση στην αλληλεπίδραση και πιο άμεση αίσθηση του συστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, η Microsoft αναφέρει ταχύτερη εκκίνηση και λιγότερο τρεμόπαιγμα στον File Explorer, βελτιωμένες λειτουργίες αναζήτησης και πλοήγησης, καθώς και αναβαθμίσεις στο Windows Subsystem for Linux, με καλύτερη απόδοση αρχείων και συμβατότητα δικτύου.

Σε editorial επίπεδο, η έμφαση της Microsoft στη μείωση του αποτυπώματος μνήμης αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η RAM έχει ακριβύνει αισθητά. Αυτό κάνει κάθε βελτιστοποίηση του ίδιου του λειτουργικού πιο ουσιαστική, ειδικά για συστήματα με 8 GB μνήμης, όπου ακόμη και μικρές μειώσεις στη βασική κατανάλωση πόρων μπορούν να μεταφραστούν σε πιο ομαλή πολυδιεργασία.

Η κίνηση αυτή μοιάζει λιγότερο με προληπτική βελτίωση και περισσότερο με καθυστερημένη, αναγκαστική προσαρμογή. Τα Windows 11 κουβαλούν εδώ και καιρό τη φήμη μνημοβόρου λειτουργικού και, σε μια συγκυρία όπου η RAM ακριβαίνει, η βελτιστοποίηση παύει να είναι πολυτέλεια. Έπρεπε να σφίξουν τα πράγματα για να προχωρήσει επιτέλους σοβαρά η Microsoft σε ουσιαστικές βελτιώσεις.

Αξιοπιστία οδηγών, πιο ήπιο Windows Update και σταθερότερο Windows Hello

Στον άξονα της αξιοπιστίας, η Microsoft υπόσχεται μείωση των καταρρεύσεων σε επίπεδο λειτουργικού, καλύτερη ποιότητα οδηγών σε συνεργασία με κατασκευαστές hardware και πιο σταθερή λειτουργία σε Bluetooth, USB, κάμερες και ήχο. Το Windows Hello βρίσκεται επίσης στη λίστα, με στόχο ταχύτερη και πιο αξιόπιστη αναγνώριση προσώπου και δακτυλικού αποτυπώματος.

Σημαντικό ρόλο στο ίδιο κεφάλαιο παίζει και το Windows Update. Η Microsoft λέει ότι θέλει λιγότερες αυτόματες επανεκκινήσεις, περισσότερο έλεγχο στον χρήστη για παύση ενημερώσεων και δυνατότητα επανεκκίνησης ή τερματισμού χωρίς να επιβάλλεται αμέσως η εγκατάσταση κάθε update. Η κατεύθυνση είναι ένα πιο προβλέψιμο και λιγότερο ενοχλητικό μοντέλο συντήρησης του συστήματος.

Taskbar, Copilot και Widgets: πιο προσεκτική εμπειρία χρήσης

Στον τρίτο άξονα, που η Microsoft ονομάζει «craft», περιλαμβάνονται οι πιο ορατές αλλαγές στην καθημερινή χρήση. Η σημαντικότερη είναι η επιστροφή της δυνατότητας τοποθέτησης της γραμμής εργασιών στην κορυφή ή στις πλευρές της οθόνης, δυνατότητα που είχε αφαιρεθεί από την αρχική έκδοση των Windows 11 και παρέμενε από τα συχνότερα αιτήματα των χρηστών.

Η εταιρεία δεσμεύεται επίσης να μειώσει τα περιττά σημεία εισόδου του Copilot σε εφαρμογές όπως το Snipping Tool, το Photos, τα Widgets και το Notepad. Η διατύπωση του Davuluri είναι ότι η Microsoft θα είναι πλέον πιο «σκόπιμη» ως προς το πού και πώς ενσωματώνει το Copilot, κάτι που συνιστά σαφή μετατόπιση από τη μέχρι τώρα επιθετική διάχυσή του. Στην ίδια λογική, τα Widgets θα γίνουν πιο ήπια στη συμπεριφορά τους, με λιγότερο ενοχλητικές προεπιλογές και περισσότερο έλεγχο από τον χρήστη για το πότε και πώς εμφανίζονται.

Χρονοδιάγραμμα: πρώτα στους Insiders, μετά στους υπόλοιπους χρήστες

Σύμφωνα με το ίδιο το Windows Insider Blog, οι πρώτες από αυτές τις αλλαγές θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε Insider builds μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2026, ενώ πρόσθετες βελτιώσεις θα συνεχίσουν να έρχονται στη διάρκεια της χρονιάς. Η Microsoft δεν δίνει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε κάθε μία από αυτές τις αλλαγές θα περάσει στους γενικούς χρήστες, πέρα από το ότι η φάση Insider θα προηγηθεί ως δοκιμαστικό στάδιο.

Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική αποτίμηση των δεσμεύσεων θα κριθεί στην πράξη. Η Microsoft έχει στο παρελθόν ανακοινώσει βελτιώσεις που έφτασαν αργότερα ή πιο αποσπασματικά από όσο αρχικά φαινόταν. Το επίσημο post δεν περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους για τη μείωση μνήμης ή για συγκεκριμένα latency improvements, κάτι που σημαίνει ότι οι υποσχέσεις θα πρέπει να δοκιμαστούν σε πραγματικά συστήματα πριν αξιολογηθούν σοβαρά.

Αν η Microsoft υλοποιήσει ακόμη και μέρος όσων περιγράφει, οι χρήστες των Windows 11 θα πρέπει να περιμένουν λιγότερη πίεση στη μνήμη, ταχύτερη αίσθηση σε βασικά στοιχεία της διεπαφής, λιγότερο θόρυβο από περιττό Copilot και πιο ελεγχόμενες ενημερώσεις. Το όφελος θα είναι ιδιαίτερα αισθητό σε συστήματα 8 έως 16 GB RAM, όπου το ίδιο το λειτουργικό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αν το μηχάνημα θα σέρνεται ή θα είναι άνετο στην καθημερινή χρήση.

Ο κατάλογος των δεσμεύσεων είναι εκτεταμένος, αλλά η υλοποίηση θα κρίνει τα πάντα. Το επίσημο blog μιλά καθαρά για προτεραιότητες, όχι για ποσοτικά deliverables, και αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες Insider εκδόσεις των επόμενων εβδομάδων θα είναι η πραγματική δοκιμή αξιοπιστίας του νέου roadmap.

Αν η Microsoft ολοκληρώσει έστω και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αλλαγών μέσα στο 2026, τότε θα έχει πετύχει κάτι που τα Windows 11 χρειάζονται επειγόντως, όχι μόνο νέα χαρακτηριστικά, αλλά αποκατάσταση εμπιστοσύνης γύρω από την ποιότητα του ίδιου του λειτουργικού.

freegr

ΠηγέςOur commitment to Windows quality — Windows Insider BlogMicrosoft confirms Windows 11 will run faster under heavy load, reduce RAM usage, and feel more responsive — Windows LatestHere's How Microsoft Plans to Improve Windows 11's Performance and Reliability in 2026 — ThurrottMicrosoft unveils major improvements coming to Windows 11 this year — Windows Central