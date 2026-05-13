Με κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου «Το μέλλον της Υγείας περνά από το φαρμακείο»ξεκινάει τις εργασίες του το 17o Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στο Creta Maris Resort στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Το συνέδριο διοργανώνει το Συντονιστικό Όργανο Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης, με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών και του Pharmaceutical Care Network Europe.

Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου είναι ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (Σ.Υ.Φ.Α.Κ.) και την οργάνωσή του έχει για ακόμη μία χρονιά η εταιρεία Noufio Communication Services.

Το «παρών» στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο θα δώσουν διακεκριμένοι επιστήμονες- ομιλητές, φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα και εκπρόσωποι φαρμακευτικών φορέων και φαρμακευτικών εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του συνεδρίου που θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του Φ.Σ. Ηρακλείου κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης, το Σάββατο στις 19:00, θα γίνει η κεντρική ομιλία με θέμα «Pharmaceutical care: next directions in pharmacypractice - From medication supply to outcomes-driven services» από την Dr. Ivana Tadic, BPharm, MA, PhD, Postdoctoral Researcher, Department of Clinical Pharmacy, InnsbruckUniversity, Austria.

Θα ακολουθήσει η Βράβευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου το βραβείο θα παραλάβει η Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι χαιρετισμοί των επισήμων.

Σε ό,τι αφορά στο πλούσιο πρόγραμμα του συνεδρίου, αυτό περιλαμβάνει:

Ενημέρωση για τις «Εξελίξεις και προοπτικές του κοινοτικού φαρμακείου στην Ελλάδα και την Ευρώπη» με συντονιστή τον κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Ηρακλείου.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του ΠΦΣ κ. Απόστολο Βαλτά, τον Πρόεδρο του ΙΔΕΕΑΦ & Α΄Αντιπρόεδρο του ΠΦΣ κ. Σεραφείμ Ζήκα και τον Γενικό Γραμματέα του ΠΦΣ & Πρόεδρο του Φ.Σ. Χανίων κ. Εμμανουήλ Κατσαράκη. Στη συζήτηση συμμετέχουν οι κ.κ. Δημήτριος Πενίδης, Πρόεδρος Φ.Σ. Λασιθίου, και Κώστας Βαρδιάμπασης, Πρόεδρος Φ.Σ. Ρεθύμνου.

3 στρογγυλά τραπέζια

• «Τα Φαρμακεία ως Στρατηγικοί Εταίροι Καινοτομίας στην Υγεία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη» με συντονιστή τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (STEP-C) και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ Κρήτης Α.Ε.), ο κ. Μιχάλης Παυλίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης & Πρόεδρος της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ΠΚ «Μῆτις», ο κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) & Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Μοριακής Βιολογίας (EMBC), και η κυρία Χρυσή Δασκαλάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

• «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η Δημόσια Υγεία ως εταίροι συνεργασίας για ποιοτική φροντίδα στην κοινότητα» με συντονιστή τον κ. Μάριο Σπανάκη, PharmD, PhD, Ακαδημαϊκό Συνεργάτη του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης & Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Σε αυτό συμμετέχουν οι κ.κ.: Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Αν. Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείαςστην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης & Διευθυντής Κλινικής της Εργασίας ΠΑ.Γ.Ν.Η., και Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης & Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Π.Κ.

• «Περσεφόνη - Πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» με συντονίστρια την κυρία Άρτεμη Καβουσανού, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από την κυρία Ευγενία Κυνηγάκη, Κοινοτικό φαρμακοποιό, μέλος Δ.Σ. του Φ.Σ. Χανίων & μέλος της Επιτροπής τουΠΦΣ για την ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο σχολιασμός θα γίνει από τον κ. Εμμανουήλ Κατσαράκη, Γενικό Γραμματέα του ΠΦΣ & Πρόεδρο του Φ.Σ. Χανίων, και την κυρία Σοφία Κατσαμάνη, Φαρμακοποιό, μέλος τουΦαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

11 ομιλίες επιστημονικού & επαγγελματικού ενδιαφέροντος με θέματα:

• «Ενδυνάμωση Φαρμακοποιών για τη Σύγκλιση της Φαρμακευτικής Φροντίδας στην Ευρώπη: Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα και Ακαδημαϊκές Συνεργασίες»• «Το Φαρμακείο αλλάζει»- Η νέα Πραγματικότητα και ο ρόλος της Συνεργασίας στην Ανάπτυξη του Φαρμακείου- Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν;• «Ο Φαρμακοποιός στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην εποχή των νέων θεραπειών»• «Φαρμακοεπαγρύπνηση στις Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες: Σύγχρονες Προκλήσεις και Κλινική Πρακτική»• «Εμβολιαστική κάλυψη των φαρμακοποιών της Κρήτης»• «TOKOVYS Φαρμακευτική Αγωγή Διακοπής Καπνίσματος»• «Καινοτόμες φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων θεραπειών έναντι των νευροεκφυλιστικών νόσων»• «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ο ρόλος της συνεργασίας με τον φαρμακοποιό στα αναπνευστικά νοσήματα»• «HD Corner: Ο Αναβαθμισμένος Ρόλος του Φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»• «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου συνταγολογίων του ΦΣΗ σε συνεργασία με το digiGOV και τη Βιβλιοθήκη του Παν. Κρήτης» με την προβολή βίντεο για την ανάδειξη αρχείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου ως πιλοτικό αποθετήριο επιστημονικής έρευνας και πολιτισμικής κληρονομιάς.• «Το φαρμακείο στη ψηφιακή εποχή, ευκαιρίες και προκλήσεις» με την παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας για τη «Συνδυαστική ανάλυση του ψηφιακού μάρκετινγκ και της χορήγησης φαρμάκων στη φαρμακευτική αγορά και στη δημόσια υγεία: προοπτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις»

Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα γίνει η παρουσίαση και βράβευση των τριών επικρατέστερων προτάσεων στον Διαγωνισμό Καινοτομίας για τις ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο, όπου οι σύνεδροι θα συμμετάσχουν ενεργά στην τελική αξιολόγηση/κατάταξη των τριών πρώτων μέσω ψηφοφορίας κατά τις διεργασίες του συνεδρίου.

Παράλληλα θα λειτουργήσει πλούσια και ενημερωμένη έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου.

Οι φαρμακοποιοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα λάβουν 12 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.pankritio.gr.

