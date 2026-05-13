2026-05-13 14:19:07
Μαθηματικά: Αφού ξαναδιαβάσουμε πολύ καλά το φύλλο θεωρίας με τους τύπους περιμέτρων και εμβαδών των βασικών γεωμετρικών σχημάτων (βλέπουμε και σχετική ανάρτηση), λύνουμε την άσκηση 3 και τα προβλήματα 1 και 2, στις σελίδες 21 και 22 του Τ.Ε..
Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο", προετοιμάζοντάς το για 15λεπτη γραπτή εξέταση. Ύστερα συμπληρώνουμε την εργασία 6, στη σελίδα 33 του Τ.Ε.. Βοήθεια παίρνουμε από το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης.
Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία του ΦΕ1 "Ταχύτητα", όπως τη σημειώσαμε στα βιβλία μας και με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης.
Σχολική ζωή: Στα πλαίσια της προετοιμασίας του θεατρικού της φετινής αποφοίτησης, προετοιμάζουμε την πρώτη σελίδα, όπως συζητήσαμε στην τάξη, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.
klikstimathisi
