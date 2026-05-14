Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) κοινοποίησε στις 14/05/2026 (Αρ. Πρωτ. 2226) τη νέα λίστα του ΕΟΠΥΥ με τα φάρμακα που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ). Η λίστα βασίζεται στην απόφαση ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/οικ. 11667 / 12.05.2026.

⛔ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ:Τα φάρμακα της λίστας ΣΗΠ χορηγούνται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και τα Φαρμακεία Δημόσιων Νοσοκομείων.Τα ιδιωτικά φαρμακεία δεν εκτελούν συνταγές που περιέχουν αυτά τα σκευάσματα.Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, τα λογισμικά φαρμακείων θα πρέπει να εμφανίζουν αυτόματα το μήνυμα:«Η συνταγή περιέχει φάρμακο που απαιτεί προέγκριση μέσω ΣΗΠ και εκτελείται αποκλειστικά από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ ή νοσοκομείων.»