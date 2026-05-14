2026-05-14 00:15:15
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas πριν τον μεγάλο τελικό - Τι θα αλλάξει;



 Ο Akyla εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) και πλέον ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ωστόσο, η επιτυχία του συνοδεύτηκε και από μια μικρή ατυχία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη θλάση στην πλάτη, γεγονός που τον ανάγκασε να προχωρήσει σε αλλαγές στο πρόγραμμά του.

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως ο έντονος ενθουσιασμός του για την πρόκριση της Ελλάδας τον έκανε να χορεύει και να πανηγυρίζει ασταμάτητα, κάτι που τελικά οδήγησε στον τραυματισμό του.

«Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ».

«Όταν ο Ακύλας της Ελλάδας προκρίθηκε για τον μεγάλο τελικό, υπέστη θλάση στην πλάτη του. Ξύπνησε με πόνο και με ένα τραυματισμένο μυς. Ο τραγουδιστής του “Ferto” έπρεπε να ακυρώσει πολλές εμφανίσεις, αλλά τοποθετήθηκε με θάρρος και τόλμη στην εκδήλωση Eurofan House x Wiwibloggs. Έδωσε αγάπη στο κοινό και το κοινό ανταποκρίθηκε», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Wiwibloggs, όπου μίλησε ο Ακύλας.



