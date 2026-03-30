2026-03-30 10:51:06

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.



Την Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 23:20, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Αλέξη Τσίπρα.



Ο πρώην πρωθυπουργός στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, τρία σχεδόν χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική.



Μιλάει για την ΙΘΑΚΗ και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της απόφασής του να γράψει το βιβλίο του. Ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα. Τι λέει για τις πολιτικές και τα πρόσωπα, με τα οποία θα δώσει τη μάχη για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης και την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα;



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ