2026-03-30 10:51:06
Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «1% Club» με 18.5%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος – Special» με 11.4%, ενώ το «Survivor» σημείωσε 10.0%.
Κοντά κινήθηκαν ο «Δασκαλάκος ήταν λεβεντιά» (ANT1) με 9.4% και το «Άκης Food Tour IV (E)» με 9.3%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Τζακ Ράιαν: Πρώτη Αποστολή» (Alpha) με 7.6%.
Σε χαμηλά επίπεδα περιορίστηκε το «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» με 3.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «The 2Night Show» με 10.2%, ενώ ακολούθησε η «Αυτοψία» με 6.5% και το «Grande League» με 2.1%.
Πηγή: tvnea.com
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/3/2026)
