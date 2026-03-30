Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «1% Club» με 18.5%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος – Special» με 11.4%, ενώ το «Survivor» σημείωσε 10.0%.

Κοντά κινήθηκαν ο «Δασκαλάκος ήταν λεβεντιά» (ANT1) με 9.4% και το «Άκης Food Tour IV (E)» με 9.3%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Τζακ Ράιαν: Πρώτη Αποστολή» (Alpha) με 7.6%.

Σε χαμηλά επίπεδα περιορίστηκε το «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» με 3.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «The 2Night Show» με 10.2%, ενώ ακολούθησε η «Αυτοψία» με 6.5% και το «Grande League» με 2.1%.

