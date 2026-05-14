Μαθηματικά: Από τον πίνακα με τους τύπους εμβαδών, ξεχωρίζουμε εκείνους που αναφέρονται στο τρίγωνο και τους ξαναθυμόμαστε, με βάση όσα είπαμε στην τάξη. Έπειτα λύνουμε τα προβλήματα 1, 2 και τη "Δραστηριότητα με προεκτάσεις", στις σελίδες 23 και 24 του Τ.Ε. (ανατρέχουμε και στο υλικό της σχετικής ανάρτησης).Φυσική: Διαβάζουμε, με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης, τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις εργασίες του ΦΕ2 "Οι δυνάμεις" (σελίδες 164 έως και 168).Γεωγραφία: Αφού εξασκηθούμε στον εντοπισμό πάνω στον άτλαντά μας των βασικών γεωμορφολογικών στοιχείων της Αφρικής (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση), κάνουμε τις εργασίες 3 και 4 (για τη συγκεκριμένη άσκηση συμβουλευόμαστε και το σχετικό κεφάλαιο στο Β.Μ.), στη σελίδα 56 του Τ.Ε..Σχολική ζωή: Αύριο, τελικά, αντί για ιστορία, θα κάνουμε το πρώτο πέρασμά μας στην πρώτη σελίδα του θεατρικού αποφοίτησης (την παρουσίαση των πρωταγωνιστών). Επομένως, ό,τι είπαμε χθες για το μάθημα της ιστορίας μετατίθεται για την Τετάρτη, 20/5 (τα βιβλία μένουν στο σπίτι).

klikstimathisi