Η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με επίγνωση των εξελίξεων που επιχειρούνται στον χώρο του φαρμακείου, διατυπώνει με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τη θέση του κλάδου. Δεν θα αποδεχτούμε οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου Προεδρικού Διατάγματος, με στόχο τη δημιουργία αλυσίδων φαρμακείων!

Στην παρούσα φάση, διαπιστώνεται στην πράξη μια συστηματική προσπάθεια καταστρατήγησης, νόθευσης και εκμετάλλευσης του θεσμικού πλαισίου, μέσω έμμεσων σχημάτων και απαράδεκτων μεθοδεύσεων.

Το υπάρχον πλαίσιο, όπως επιχειρείται να εφαρμοστεί από συγκεκριμένα συμφέροντα, οδηγεί σε αυτοκατάργηση το Π.Δ. αλλοιώνοντας τον πυρήνα του.

Η ανεξέλεγκτη είσοδος και δράση επενδυτικών κεφαλαίων, που λειτουργούν με αμιγώς κερδοσκοπικά κριτήρια, υπονομεύει τον χαρακτήρα του φαρμακείου ως δομή υγείας, προτάσσοντας και επιβάλλοντας καθαρά οικονομικά κριτήρια για τη λειτουργία του.

Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή η δημιουργία εταιρικών σχημάτων όπου ο φαρμακοποιός μετατρέπεται σε τυπικό εταίρο «μαριονέτα», με ελάχιστη συμμετοχή ακόμη και της τάξης του 1%, λειτουργώντας ως υποχείριο οικονομικών συμφερόντων.

Απαιτούμε :

Ο φαρμακοποιός να είναι ο ιδιοκτήτης και να κατέχει τουλάχιστον το 51% του φαρμακείου, στο δε υπόλοιπο 49% θα συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο φυσικά πρόσωπα, όπως συμβαίνει στον πυρήνα των χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Άλλωστε το ευρωπαϊκό δίκαιο ορίζει ξεκάθαρα τη διατήρηση της κυριότητας και της ευθύνης της λειτουργίας του φαρμακείου από τον φαρμακοποιό, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της επιστημονικής ανεξαρτησίας του φαρμακοποιού όπως έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την άμεση θεσμική θωράκιση του πλαισίου, ώστε να μην επιτρέπεται, με οποιοδήποτε νομικό ή επιχειρηματικό τέχνασμα, σε εταιρείες ή επενδυτικά σχήματα (funds) να αποκτούν τον έλεγχο και τη διαχείριση των φαρμακείων μας.

Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να παρέμβει άμεσα, διασφαλίζοντας ότι το φάρμακο διακινείται με απόλυτη ασφάλεια, ότι ο φαρμακοποιός παραμένει επιστημονικά ανεξάρτητος και το φαρμακείο παραμένει ένας χώρος ΠΦΥ και όχι χώρος κερδοσκοπικών επιχειρηματικών σχημάτων, που τελικά θα επιβαρύνουν οικονομικά τον Έλληνα ασθενή.

Ο φαρμακευτικός κόσμος της χώρας δηλώνει ενωμένος, σε πλήρη ετοιμότητα και αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον θεσμικό του ρόλο με κάθε νόμιμο ή θεσμικό μέσο.

Το μήνυμα είναι σαφές και προς κάθε κατεύθυνση ότι το ελληνικό φαρμακείο δεν αλλοιώνεται και δεν παραδίδεται σε συμφέροντα ξένα προς τη δημόσια υγεία.





