ximeronews

Του Βασίλη Σούλα.Οι εποχές πάντα άλλαζαν και αλλάζουν με έναν ρυθμό που συχνά μας ξαφνιάζει. Νέες τεχνολογίες εμφανίζονται, παλιές διαδικασίες εγκαταλείπονται και ο τρόπος που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και δημιουργούμε μεταμορφώνεται. Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν χειρωνακτικές εργασίες, αργές διαδικασίες και δουλειές με προσωπική επαφή, σήμερα βρίσκονται αυτοματισμοί, αλγόριθμοι και ψηφιακά εργαλεία που απλοποιούν την καθημερινότητα μας από την άνεση του σπιτιού μας, με την βοήθεια ενός πανίσχυρου υπολογιστή, όπως είναι τα σημερινά smartphones, χωρίς την προσωπική επαφή που είχαμε όλοι μας συνηθίσει. Διαβάστε Περισσότερα...