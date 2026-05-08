Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από την OroraTech, αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών

. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων, θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων.



Παράλληλα, οι νέοι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (λίμνες και ταμιευτήρες) της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης — από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

