2026-03-30 15:51:05
Φωτογραφία για Hellenic Train: Επανέναρξη και ενίσχυση δρομολογίων Πηλίου - Επανεκκίνηση Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, και κάθε Σαββατοκύριακο, επανεκκινούν τα δρομολόγια 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου στη γραμμή Άνω Λεχώνια - Μηλιές - Άνω Λεχώνια.Επίσης, ενόψει των εορτών του Πάσχα και προς διευκόλυνση των εκδρομέων, τα δρομολόγια 3800 και 3801 θα κυκλοφορήσουν επιπλέον τη Μεγάλη Παρασκευή 10.04.2026 και τη Δευτέρα του sidirodromikanea
