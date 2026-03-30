2026-03-30 15:51:05

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, και κάθε Σαββατοκύριακο, επανεκκινούν τα δρομολόγια 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου στη γραμμή Άνω Λεχώνια - Μηλιές - Άνω Λεχώνια.Επίσης, ενόψει των εορτών του Πάσχα και προς διευκόλυνση των εκδρομέων, τα δρομολόγια 3800 και 3801 θα κυκλοφορήσουν επιπλέον τη Μεγάλη Παρασκευή 10.04.2026 και τη Δευτέρα του sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

