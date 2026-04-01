2026-04-01 19:52:56
Φωτογραφία για NASA: Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική αποστολή «Artemis II» στη Σελήνη (Live)

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διαστημική αποστολή της NASA «Artemis II», με την οποία τέσσερις αστροναύτες θα ταξιδέψουν για δέκα ημέρες γύρω από τη Σελήνη – εγχείρημα που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των επανδρωμένων αποστολών στον δορυφόρο της Γης.

Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για τη 01.24 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη 2 Απριλίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη NASA. Η Εθνική Διοίκηση Αεροναυτικής και Διαστήματος μεταδίδει ήδη απευθείας τις τελευταίες προετοιμασίες για την ιστορική εκτόξευση.

Το πλήρωμα της αποστολής, οι αστροναύτες της NASA Ράιντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας CSA, Τζέρεμι Χάνσεν, βρίσκεται στο κτίριο επιχειρήσεων και ελέγχου στο Kennedy Space Center της NASA «Neil A. Armstrong», στη Φλόριντα.

REUTERS/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAY

Τα μέλη του πληρώματος είναι επικεντρωμένα στην ετοιμότητα και στις τεχνικές επαληθεύσεις και παραμένουν σε καραντίνα υπό αυστηρή παρακολούθηση της υγείας τους για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους για την εκτόξευση. Ακολουθούν ένα ελεγχόμενο πρόγραμμα ύπνου και διατροφής για να διατηρήσουν την ενέργεια και την ενυδάτωσή τους.

Αποστολή «Αρτεμις ΙΙ»: Αυτή τη φορά θα μείνουμε στη Σελήνη

Επειτα από αναβολές της αποστολής λόγω τεχνικών προβλημάτων, η NASA παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες. Πάντως, η πρόγνωση καιρού δείχνει 80% πιθανότητα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για τον προγραμματισμένο χρόνο εκτόξευσης.

Η αποστολή «Artemis II» με το διαστημόπλοιο Orion που θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο SLS είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, καθώς θα αποδειχθεί εάν το διαστημικό σκάφος Orion και τα συστήματά του μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.

Πηγή:https://www.kathimerini.gr/world/564154750/nasa-antistrofi-metrisi-gia-tin-istoriki-ektoxeysi-toy-artemis-ii-pros-ti-selini-live/
tinanantsou.blogspot.gr
VIDEO
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυριακής του Πάσχα ο Χρήστος Νέζος στα Μετέωρα απο τον ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο πορφυρός ουρανός στην Κρήτη… δεν είναι μαγεία — είναι ΚΑΘΑΡΗ ΦΥΣΙΚΗ!!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Είναι ορατό από τη Γη το σκάφος που ταξιδεύει προς την Σελήνη;
Artemis II: «Τίποτε δεν σε προετοιμάζει για αυτό» – Οι αστροναύτες της NASA φωτογραφίζουν τη Γη από το Διάστημα
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – Κοντά το «The Chase» και το «Deal»
Αποστολή Artemis II: Οι αστροναύτες ξεκινούν το ταξίδι για τη Σελήνη
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Οριακή διαφορά Ζήνα με «Live You»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Α. Τζιτζικώστας από Ρουμανία: «Ο κάθετος σιδηροδρομικός και οδικός άξονας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας αναβαθμίζει σημαντικά τον γεωπολιτικό ρόλο των τριών χωρών και θωρακίζει τα σύνορα της Ευρώπης»
Απορρίφθηκε το αίτημα για βιντεοσκόπηση – Η δίκη θα συνεχιστεί Μ.Δευτέρα και Μ.Τρίτη και μετά στις 23 Απριλίου.
Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης το ενημερωτικό πρόγραμμα του MEGA και τον Μάρτιο
Τετάρτη, 1/4/2026: Εργασίες ημέρας
Υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη: Πρόταση ενοχής από την εισαγγελέα – Ξέσπασε σε δάκρυα στο δικαστήριο