;







Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διαστημική αποστολή της NASA «Artemis II», με την οποία τέσσερις αστροναύτες θα ταξιδέψουν για δέκα ημέρες γύρω από τη Σελήνη – εγχείρημα που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των επανδρωμένων αποστολών στον δορυφόρο της Γης.Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για τη 01.24 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη 2 Απριλίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη NASA. Η Εθνική Διοίκηση Αεροναυτικής και Διαστήματος μεταδίδει ήδη απευθείας τις τελευταίες προετοιμασίες για την ιστορική εκτόξευση.Το πλήρωμα της αποστολής, οι αστροναύτες της NASA Ράιντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας CSA, Τζέρεμι Χάνσεν, βρίσκεται στο κτίριο επιχειρήσεων και ελέγχου στο Kennedy Space Center της NASA «Neil A. Armstrong», στη Φλόριντα.REUTERS/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAYΤα μέλη του πληρώματος είναι επικεντρωμένα στην ετοιμότητα και στις τεχνικές επαληθεύσεις και παραμένουν σε καραντίνα υπό αυστηρή παρακολούθηση της υγείας τους για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους για την εκτόξευση. Ακολουθούν ένα ελεγχόμενο πρόγραμμα ύπνου και διατροφής για να διατηρήσουν την ενέργεια και την ενυδάτωσή τους.Αποστολή «Αρτεμις ΙΙ»: Αυτή τη φορά θα μείνουμε στη ΣελήνηΕπειτα από αναβολές της αποστολής λόγω τεχνικών προβλημάτων, η NASA παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες. Πάντως, η πρόγνωση καιρού δείχνει 80% πιθανότητα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για τον προγραμματισμένο χρόνο εκτόξευσης.Η αποστολή «Artemis II» με το διαστημόπλοιο Orion που θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο SLS είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, καθώς θα αποδειχθεί εάν το διαστημικό σκάφος Orion και τα συστήματά του μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.Πηγή:https://www.kathimerini.gr/world/564154750/nasa-antistrofi-metrisi-gia-tin-istoriki-ektoxeysi-toy-artemis-ii-pros-ti-selini-live/