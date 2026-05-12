2026-05-12 10:41:22
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Live News» και «The Chase» σε μάχη κορυφής



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 16.0%, έχοντας πολύ μικρή διαφορά από το «The Chase», που ακολούθησε με 15.8% στην κατάταξη.

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» και ο «Τροχός της Τύχης», που κατέγραψαν από 12.2%.

Το «Deal. IX» σημείωσε 10.4%, ενώ το «Rouk Zouk» κινήθηκε στο 8.2%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Cash or Trash» με 7.1%, το «Στούντιο 4» με 7.0% και το «Κάτι Ψήνεται» με 6.7%.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Να Ζει Κανείς ή να Μη Ζει» (ΣΚΑΪ) με 5.7%, ενώ τελευταίο βρέθηκε το «Το Χούμε!» με 1.7%.



Πηγή: tvnea.com
