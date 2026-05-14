2026-05-14 09:52:28
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Το «Live News» πρώτο – Σκληρή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Deal»

 Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 16.0%, παραμένοντας πρώτο στον ανταγωνισμό.



Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 14.5% και το «Deal. IX» με 14.4%, δίνοντας σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση.

Το «The Chase» σημείωσε 13.1%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 10.9%.

Πιο πίσω κινήθηκαν ο «Τροχός της Τύχης» με 9.7%, το «Rouk Zouk» με 8.9% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 8.3%.

Το «Στούντιο 4» σημείωσε 7.0%, ενώ το «Ευτυχώς Τρελλάθηκα» (ΣΚΑΪ) κατέγραψε 6.5%.

Στα χαμηλά της ζώνης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.6%, το «Cash or Trash» με 3.7% και το «Το Χούμε!» με 1.9%.



Πηγή: tvnea.com
