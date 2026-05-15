2026-05-15 12:23:15
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία για «Live News» – Ψηλά «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Deal»



Σαρωτικό ήταν το «Live News» στην απογευματινή ζώνη, καθώς κατέγραψε εντυπωσιακό 19.2% και βρέθηκε άνετα στην κορυφή της τηλεθέασης.

Πολύ υψηλές επιδόσεις σημείωσαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 16.9%, ενώ το «Deal. IX» ακολούθησε με 15.8%.

Ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 13.3%, διατηρώντας δυναμική παρουσία στη ζώνη, ενώ το «Στούντιο 4» κατέγραψε 8.5% και το «Rouk Zouk» 8.3%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Cash or Trash» με 6.7% και το «Κάτι Ψήνεται» με 6.5%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ζώνης βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 3.7%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.5%, οι «Μνηστήρες της Πηνελόπης» (ΣΚΑΪ) με 3.3% και το «Το Χούμε!» με μόλις 1.0%.



Πηγή: tvnea.com
