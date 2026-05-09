2026-05-09 11:11:02
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο – Ισοπαλία για «Deal» και «The Chase»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 17.5%, διατηρώντας άνετο προβάδισμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η μάχη για τη δεύτερη θέση, καθώς το «Deal. IX» και το «The Chase» σημείωσαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό, 13.7%.

Ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 12.1% και ο «Τροχός της Τύχης» με 11.0%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 10.7%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 9.4% και το «Rouk Zouk» με 8.5%, ενώ το «Cash or Trash» σημείωσε 7.8%.

Στη χαμηλότερη κλίμακα βρέθηκαν ο «Ένας Τρελός… Τρελός Αεροπειρατής» (ΣΚΑΪ) με 6.0%, το «Στούντιο 4» με 5.9%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.1% και το «Το Χούμε!» με 3.0%.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»
