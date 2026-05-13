2026-05-13 11:06:37
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με εντυπωσιακό 18.5%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.
Ιδιαίτερα υψηλή επίδοση σημείωσε και το «Deal. IX» με 15.2%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» ακολούθησαν με 14.0%.
Ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 12.4%, ενώ το «Rouk Zouk» σημείωσε 8.9%.
Πιο πίσω κινήθηκε το «Κάτι Ψήνεται» με 7.2%, ενώ η «Βουλευτίνα» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 6.9% και το «Cash or Trash» 6.2%.
Το «Στούντιο 4» κατέγραψε 6.3%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 5.2%, ενώ το «Το Χούμε!» βρέθηκε στο 3.1%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
