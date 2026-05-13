Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με εντυπωσιακό 18.5%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερα υψηλή επίδοση σημείωσε και το «Deal. IX» με 15.2%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» ακολούθησαν με 14.0%.

Ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 12.4%, ενώ το «Rouk Zouk» σημείωσε 8.9%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Κάτι Ψήνεται» με 7.2%, ενώ η «Βουλευτίνα» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 6.9% και το «Cash or Trash» 6.2%.

Το «Στούντιο 4» κατέγραψε 6.3%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 5.2%, ενώ το «Το Χούμε!» βρέθηκε στο 3.1%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

