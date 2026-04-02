





Εκτοξεύτηκε με επιτυχία ο πύραυλος Artemis II της NASA, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά από μισό και πλέον αιώνα.

Η εκτόξευση, η οποία μέχρι τώρα έχει αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροών στον πύραυλο SLS που μεταφέρει το σκάφος «Ωρίων», έγινε λίγα μόλις λεπτά μετά τις 01.24 ώρα Ελλάδας απόψε, όπως ήταν προγραμματισμένη.

Περίπου οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, η κάψουλα «Ωρίων» αποκολλήθηκε όπως προβλεπόταν από τον πελώριο πύραυλο και τις δεξαμενές του πυραύλου SLS, που τη μετέφερε ως το διάστημα, και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Τρεις αστροναύτες των ΗΠΑ, οι Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ο Καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν, θα παραμείνουν για την ώρα σε γήινη τροχιά για να κάνουν σειρά δοκιμών, προτού αργότερα σήμερα κινηθούν προς την κατεύθυνση της Σελήνης, κάπου 384.000 χιλιόμετρα από τη Γη, ή αλλιώς χίλιες φορές πιο μακριά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ).

Δορυφορική εικόνα από το διαστημικό κέντρο Κένεντι, λίγο πριν την εκτόξευση της αποστολής – Φωτ.: Satellite image ©2026 Vantor via AP

Οι τέσσερις αστροναύτες προετοιμάστηκαν τις τελευταίες ώρες σε τεχνικές επαληθεύσεις, ενώ παρέμειναν σε καραντίνα υπό αυστηρή παρακολούθηση της υγείας τους για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους για την εκτόξευση. Παράλληλα, ακολούθησαν ένα ελεγχόμενο πρόγραμμα ύπνου και διατροφής, με στόχο να διατηρήσουν την ενέργεια και την ενυδάτωσή τους ενόψει της εκτόξευσης.

Η στιγμή της εκτόξευσης στην αίθουσα ενημερώσεων «Τζέιμς Μπρέιντι» του Λευκού Οίκου – Φωτ.: AP Photo/Alex Brandon

Η αποστολή Artemis II είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, καθώς θα αποδειχθεί εάν το διαστημικό σκάφος Orion και τα συστήματά του μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.

Το πλήρωμα της 10ήμερης αποστολής δεν θα προσγειωθεί στη Σελήνη, αλλά σχεδιάζει να την περιπλεύσει, ταξιδεύοντας πιο μακριά από τη Γη από ό,τι έχει φτάσει ποτέ κανείς στο παρελθόν. Σε συνέχεια της μη επανδρωμένης αποστολής Artemis I το 2022, το πρόγραμμα Artemis της NASA προετοιμάζεται για αποστολές στο βαθύ διάστημα, με απώτερο στόχο την επίτευξη του Άρη τη δεκαετία του 2030.

Χιλιάδες άνθρωποι, σε γέφυρες, σε υψώματα, σε πάρκα, πέριξ του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι, είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτόξευση της ιστορικής αποστολής.

