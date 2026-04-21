





Οριστικά «στον πάγο» μπαίνει η επιστροφή της σειράς Υπέροχα Πλάσματα, καθώς το πολυσυζητημένο reunion δεν προχωρά.

Παρότι το σχέδιο της Μυρτώς Κοντοβά είχε προχωρήσει αρκετά και βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Alpha, με την παραγωγή να έχει εξασφαλίσει ακόμη και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, το κανάλι αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από το project την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τη RealNews.

Στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες να βρεθεί νέα τηλεοπτική «στέγη», ακόμη και μέσω επαφών με την ΕΡΤ. Ωστόσο, ούτε αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε συμφωνία.

Έτσι, το ενδεχόμενο επιστροφής των αγαπημένων χαρακτήρων παραμένει οριστικά ανεκπλήρωτο, με το project να εγκαταλείπεται πριν φτάσει στην παραγωγή.

Πηγή: tvnea.com