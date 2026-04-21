2026-04-21 15:23:18
Φωτογραφία για Υπέροχα Πλάσματα»: Ναυάγησε η επιστροφή – Δεν προχωρά το reunion σε Alpha και ΕΡΤ



Οριστικά «στον πάγο» μπαίνει η επιστροφή της σειράς Υπέροχα Πλάσματα, καθώς το πολυσυζητημένο reunion δεν προχωρά.

Παρότι το σχέδιο της Μυρτώς Κοντοβά είχε προχωρήσει αρκετά και βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Alpha, με την παραγωγή να έχει εξασφαλίσει ακόμη και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, το κανάλι αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από το project την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τη RealNews.

Στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες να βρεθεί νέα τηλεοπτική «στέγη», ακόμη και μέσω επαφών με την ΕΡΤ. Ωστόσο, ούτε αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε συμφωνία.

Έτσι, το ενδεχόμενο επιστροφής των αγαπημένων χαρακτήρων παραμένει οριστικά ανεκπλήρωτο, με το project να εγκαταλείπεται πριν φτάσει στην παραγωγή.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
