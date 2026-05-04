Με ενισχυμένη παρουσία προγραμματίζει το Star την επιστροφή του GNTM την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, επενδύοντας ξεκάθαρα στο ριάλιτι μόδας ως βασικό του «όπλο» στη μάχη της prime time.

Σύμφωνα με την REALNEWS, το κανάλι αποφασίζει να αυξήσει τον αριθμό των επεισοδίων, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση στο project σε σχέση με την περσινή χρονιά. Έτσι, ενώ την προηγούμενη σεζόν το GNTM προβαλλόταν μία φορά την εβδομάδα, στον νέο κύκλο αναμένεται να βγαίνει στον αέρα δύο έως και τρεις φορές εβδομαδιαίως.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του σταθμού να καλύψει το κενό που αφήνει η «Φάρμα», η οποία δεν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, το Star εξετάζει και άλλες επιλογές για την ενίσχυση του προγράμματός του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» κάποιο νέο φορμάτ.

Σε κάθε περίπτωση, το GNTM φαίνεται πως επιστρέφει αναβαθμισμένο, με στόχο να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βραδινή ζώνη και να δώσει ισχυρή ώθηση στα νούμερα τηλεθέασης του καναλιού.

Πηγή: tvnea.com