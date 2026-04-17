Στο ενδεχόμενο να υπάρξει προσωρινή παύση του «Ρουκ Ζουκ» από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 την επόμενη τηλεοπτική σεζόν φαίνεται πως προσανατολίζονται τα στελέχη του σταθμού, έπειτα από μια συνεχόμενη πορεία εννέα ετών στους τηλεοπτικούς δέκτες.Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, που έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει σταθερό κοινό και να καθιερωθεί στη μεσημεριανή ζώνη, φαίνεται πως βρίσκεται πλέον σε φάση επαναξιολόγησης, καθώς εξετάζονται όλα τα δεδομένα για τη μελλοντική του παρουσία στο πρόγραμμα του καναλιού. Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, οι συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο ενός «διαλείμματος» είναι υπαρκτές και έντονες στο παρασκήνιο.Ένας από τους βασικούς παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζει τον προβληματισμό του ΑΝΤ1 είναι η φετινή πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, όπου καταγράφεται μια πτωτική τάση σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνεται από ανθρώπους της τηλεοπτικής αγοράς, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένα από τις αλλαγές που έγιναν στη ζώνη μετάδοσης του προγράμματος.Συγκεκριμένα, η μετακίνηση του «Ρουκ Ζουκ» από την ώρα προβολής που διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων δεδομένων, καθώς τη θέση του πήρε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό. Η αλλαγή αυτή επηρέασε τη συνολική δυναμική της μεσημεριανής ζώνης και δημιούργησε νέα ισορροπία στο πρόγραμμα του σταθμού.Σε κάθε περίπτωση, στον ΑΝΤ1 δεν αποκλείεται τίποτα προς το παρόν, καθώς όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την επόμενη σεζόν. Το αν το «Ρουκ Ζουκ» θα επιστρέψει άμεσα, θα κάνει προσωρινή παύση ή θα συνεχίσει με νέους όρους, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, μέσα από τις τελικές αποφάσεις του καναλιού.Πηγή: tvnea.com