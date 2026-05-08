2026-05-08 21:45:06
Φωτογραφία για «Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό “αντίο” στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια»



 Στο τελευταίο μέρος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη θέλησε να πει το δικό της “αντίο” στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

“Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπο μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά”.

“Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται” και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή, επί 20 ολόκληρα χρόνια, να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωση σας. Ειδικά σε εποχές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου”.

“Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε” .

“Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν” κατέληξε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Σία Κοσιώνη. Μάλιστα λίγο πριν τους τίτλους τέλους ακούστηκαν και χειροκροτήματα.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Μπέττυ Μαγγίρα επίσημα στο STAR - Που θα την δούμε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Μπέττυ Μαγγίρα επίσημα στο STAR - Που θα την δούμε;
Επίσκεψη Γεωργιάδη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση ΦΥΚ σε δικαιούχο ασθενή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επίσκεψη Γεωργιάδη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση ΦΥΚ σε δικαιούχο ασθενή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη
«Νέος ΣΚΑΪ εναντίον παλιάς φρουράς: Οι αποκαλύψεις Σκορδά – Ουγγαρέζου για το παρασκήνιο στο Φάληρο»
«Νέος ΣΚΑΪ εναντίον παλιάς φρουράς: Οι αποκαλύψεις Σκορδά – Ουγγαρέζου για το παρασκήνιο στο Φάληρο»
Στο στόχαστρο ALPHA και ΑΝΤ1 ο Παπαδρόσος – Ραγδαίες εξελίξεις με Κοσιώνη και ΣΚΑΪ
Στο στόχαστρο ALPHA και ΑΝΤ1 ο Παπαδρόσος – Ραγδαίες εξελίξεις με Κοσιώνη και ΣΚΑΪ
Σία Κοσιώνη: Από το πρωινό του ΑΝΤ1 στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ;
Σία Κοσιώνη: Από το πρωινό του ΑΝΤ1 στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ;
ΣΚΑΪ: Αντίστροφη μέτρηση για Κοσιώνη – Πιθανό «αντίο» τέλος της τρέχουσας εβδομάδας
ΣΚΑΪ: Αντίστροφη μέτρηση για Κοσιώνη – Πιθανό «αντίο» τέλος της τρέχουσας εβδομάδας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα κατηγορία ΦΥΚ από τον Ιούνιο στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι δήλωσαν Άδωνις Γεωργιάδης - Απόστολος Βαλτάς
Νέα κατηγορία ΦΥΚ από τον Ιούνιο στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι δήλωσαν Άδωνις Γεωργιάδης - Απόστολος Βαλτάς
Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ): Νέο έργο ασφάλειας 25 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 100 ισόπεδων διαβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ): Νέο έργο ασφάλειας 25 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 100 ισόπεδων διαβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
ΒΙΒΗ ΚΟΨΙΔΑ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ PUBLIC
ΒΙΒΗ ΚΟΨΙΔΑ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ PUBLIC
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη
ΕΝΑΣ ΠΑΝΑΞΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ - Μπρουμος Φώτης
ΕΝΑΣ ΠΑΝΑΞΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ - Μπρουμος Φώτης