2026-04-02 23:51:41
Φωτογραφία για Πρεμιέρα για το «Your Face Sounds Familiar» με τον Σάκης Ρουβάς – Αυτό είναι το trailer που βγήκε στον αέρα



Γι’ αυτό δεν είστε έτοιμοι!

Το πρώτο trailer του «Your Face Sounds Familiar» μόλις κυκλοφόρησε και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα. Το επιτυχημένο show μεταμορφώσεων επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ANT1, κάνοντας πρεμιέρα την Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00, με παρουσιαστή τον Σάκης Ρουβάς.

Στο trailer, ο παρουσιαστής εμφανίζεται σε ένα πρωτότυπο concept, όπου αναζητά το κατάλληλο outfit για τη μεγάλη πρεμιέρα. Μέσα από συνεχείς αλλαγές και δοκιμές, καταλήγει τελικά στην τελική του επιλογή, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη λάμψη και το ύφος της φετινής παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι το Tvnea.com (δες εδώ) ήταν το πρώτο μέσο που αποκάλυψε πως ο Σάκης Ρουβάς θα αναλάβει την παρουσίαση του show, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει πιο ανανεωμένο και εντυπωσιακό από ποτέ.









Πηγή: tvnea.com
Ρήξη Γεωργίου – MEGA: Στον «αέρα» οι «Μπλε Ώρες» και έντονο παρασκήνιο για το μέλλον της σειράς
Πέντε βότανα που φρενάρουν τη λαχτάρα για γλυκό και ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
