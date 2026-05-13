Η Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026. Μάλιστα ανακοινώθηκε και πρώτη στην ανακοίνωση.Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» ανέβηκε στη σκηνή και απέσπασε θερμό χειροκρότημα.

Το «Ferto» έδωσε στην Ελλάδα μία θέση στον τελικό, συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων ελληνικών παρουσιών στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης, το κοινό έδειξε να ανταποκρίνεται θετικά, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χαρακτήρισαν την ελληνική συμμετοχή ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και σύγχρονες προτάσεις του φετινού διαγωνισμού.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία υψηλή θέση με τον Ακύλα και το «Ferto», σε μία βραδιά που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τους φίλους της Eurovision.

Αυτές είναι οι χώρες που πέρασαν













Πηγή: tvnea.com