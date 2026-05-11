Με εντυπωσιακές επιδόσεις και σαφή κυριαρχία στην prime time ζώνη επέστρεψε το «Your Face Sounds Familiar», το οποίο σημείωσε μέσο όρο 22,2% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της σεζόν για ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Το show κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε όλη τη διάρκειά του, με τα τέταρτα να κινούνται σταθερά σε υψηλά επίπεδα και να απογειώνονται μετά τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικά τα δεκαπεντάλεπτα του YFSF διαμορφώθηκαν ως εξής:

21:00 – 21:14 → 16,3%

21:15 – 21:29 → 20,7%

21:30 – 21:44 → 21,2%

21:45 – 21:59 → 19,2%

22:00 – 22:14 → 21,8%

22:15 – 22:29 → 21,1%

22:30 – 22:44 → 19,2%

22:45 – 22:59 → 16,5%

23:00 – 23:14 → 20,4%

23:15 – 23:29 → 21,5%

23:30 – 23:44 → 19,3%

23:45 – 23:59 → 22,7%

00:00 – 00:14 → 25,5%

00:15 – 00:29 → 29,6%

00:30 – 00:44 → 29,8%

00:45 – 00:59 → 30,7%

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το show όχι μόνο διατήρησε υψηλές πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, αλλά ανέβαζε συνεχώς δυναμική όσο περνούσε η ώρα, φτάνοντας λίγο πριν τη 01:00 σε ποσοστά που άγγιξαν και ξεπέρασαν το 30%.

Το φινάλε του «Your Face Sounds Familiar» εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίαμβο τηλεθέασης, αποδεικνύοντας πως το κοινό παρέμεινε συντονισμένο μέχρι το τελευταίο λεπτό

Πηγή: tvnea.com